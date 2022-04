‘Leoni da tastiera, il bullismo nell’era digitale’: un convegno della 'Profamilia', tra i relatori il vescovo Borghetti. Videointervista al presidente Ferrari

Per il 'Caffè Forte' di stamattina ospite nella nostra redazione di via Schiva a Imperia, Augusto Ferrari presidente del Consultorio familiare 'Profamilia' della Diocesi di Albenga-Imperia che presenta il convegno, dal titolo 'Leoni da tastiera: il bullismo nell’era digitale' in programma domani, sabato 23 aprile, dalle ore 8 alle 13 presso i locali dell’Istituto scolastico Redemptoris Mater di Albenga.