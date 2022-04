Meteo weekend 25 aprile: tempo instabile, temperature in linea col periodo

Correnti atlantiche manterranno l’atmosfera instabile anche se le precipitazioni sono previste per lo più per la giornata di sabato. Temperature in linea con il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 22 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso con schiarite a partire da nord durante la giornata. Possibili primi rovesci in serata su zone alpine. Temperature massime in rialzo fino 18/20 °C in pianura, 14/18 su coste liguri. Venti generalmente meridionali di intensità debole, con rinforzi moderati su Liguria (qui localmente anche forti da sudovest tra imperiese e savonese) e basso Piemonte.

Sabato 23 aprile

Cielo molto nuvoloso su Alpi, con precipitazioni anche molto intense soprattutto su torinese, Valle d’Aosta e Verbano. In pianura nuvolosità più irregolare. Non sono previste precipitazioni consistenti, ma la forza delle correnti in quota potrebbe comunque far passare isolati rovesci almeno sulle pedemontane e nelle Langhe specialmente in serata. Piogge intense e temporali anche in Liguria a partire da ovest per finire in serata ad est sul levante.

Temperature minime che rimarranno alte per via della copertura nuvolosa, con valori mediamente tra 8 e 11 °C, massime stazionarie ad est o in lieve calo ad ovest. Venti meridionali da moderati a forti un po’ ovunque. Forti raffiche anche oltre i 100 km/h sulle cime montuose.

Domenica 24 e lunedì 25 aprile

Tempo in generale miglioramento ma con residue precipitazioni la mattina di domenica su Liguria e Piemonte orientale. Nel pomeriggio possibile attività convettiva con rovesci o deboli temporali principalmente sulle zone alpine anche lunedì. Temperature ancora in calo nelle massime domenica, in ripresa da lunedì.

Tendenza successiva

Tempo in generale stabile con belle giornate primaverili per buona parte della settimana.

