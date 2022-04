'Pit stop' mondiale per migliaia di Ferrari a causa di un problema al sistema frenante

Nonostante i rigidissimi controlli di qualità cui sono sottoposti tutti i componenti di ogni loro singola vettura, anche un’icona di perfezione e potenza qual è il marchio Ferrari non è immune da difetti di fabbricazione.



L’attestazione di ciò si ha guardando alla decisione di richiamare a livello mondiale migliaia di proprie automobili, nei modelli 458 e 488, per un problema al tappo del serbatoio del liquido dei freni che risulta essere difettoso.



Lo si apprende da una nota stampa emessa dalla stessa azienda, nella quale viene spiegato che il tappo potrebbe non sfiatare correttamente “creando così potenzialmente un vuoto all'interno del serbatoio del liquido dei freni".

Il pezzo sarà sostituito gratuitamente su ciascuna auto richiamata e sarà riprogrammata la strumentazione per aggiornare il messaggio di avviso quando il livello del liquido dei freni è troppo basso.

“La sicurezza dei nostri clienti è per noi una priorità”, conclude la nota della casa di Maranello.