San Fedele e Lusignano, Radiuk risponde alle accuse del consigliere Tomatis sulle discariche abusive: “Situazione migliorata, grazie a volontari e Sat”

Dopo la denuncia del consigliere FdI Roberto Tomatis, che stamani portava all’attenzione dei cittadini la situazione delle “discariche abusive” lungo la strada di San Fedele e Lusignano, accusando l’amministrazione di non essere intervenuta (leggi QUI), il consigliere Raiko Radiuk, delegato alle frazioni di San Fedele e Lusignano, risponde: "Pur consapevoli che c'è ancora molto da lavorare, e così stiamo facendo, vorrei sottolineare al consigliere Tomatis che comunque la situazione delle frazioni è molto migliorata. Questo non lo si deve a chi si limita a fare le foto nella vana ricerca di visibilità dando parziali informazioni, come il consigliere di Fratelli d’Italia, Tomatis. Difatti devo ringraziare i volontari che spesso ci mettono le mani per raccogliere e smistare i rifiuti e la Sat, che interviene sempre in aiuto. Ma, soprattutto, gli agenti della Tutela del Territorio che in questi anni hanno fatto decine di interventi trovando i responsabili degli abbandoni illeciti sul territorio”.

“Come Amministrazione continueremo a lavorare e chiediamo ai cittadini di rispettare le normative in vigore e comportarsi con civiltà. Chiedo loro, inoltre, di segnalare sempre tali situazioni alle forze dell'ordine, allo sportello del cittadini, ma anche di impegnarsi attivamente, perché l'esempio corregge meglio del rimprovero", conclude Radiuk.