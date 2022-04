Tpl Linea, le variazioni di orario previste per i ponti primaverili

Avviso agli utenti e ai viaggiatori del servizio di trasporto pubblico locale nel savonese. In occasione delle prossime festività ricordiamo le variazioni di orario di TPL Linea previste per i ponti primaverili:

- per la giornata di lunedì 25 aprile l’orario dei bus di linea sarà identico rispetto ad una normale domenica, quindi di un giorno festivo;

- per la giornata del 1 maggio, invece, l’orario sarà quello dei cosiddetti “Superfestivi”, con le apposte corse indicate nel prospetto di TPL Linea: sono in tutto 12 le linee che saranno coperte con il servizio di trasporto nella giornata della Festa dei Lavoratori.

Al link “Linee e Orari” del sito internet dell’azienda di trasporto savonese - clicca QUI - gli utenti e i viaggiatori possono trovare indicate nel dettaglio le corse e le linee garantite dal servizio di TPL Linea, sia per quanto riguarda i collegamenti festivi già presenti, quanto per le giornate dei “Superfestivi”, nell’ambito della rimodulazione di orario nella circolazione e transito dei mezzi pubblici in occasione delle principali ricorrenze di festa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).