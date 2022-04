“Concerto della Liberazione”, la casa di cura San Michele lo dedica al prof. Libero Nante, medico e patriota

La casa di cura “San Michele” di Albenga, per la sera del 24 aprile p.v. alle 17.30, organizza il “Concerto della Liberazione”, di cui si allega programma. Esso vuole rappresentare il momento di riflessione che ogni anno, nella ricorrenza della Festa della Liberazione, la clinica ingauna dedica al professor Libero Nante (medico, imprenditore, patriota), suo fondatore insieme alla moglie Maria Rosa Zunino.

La manifestazione è inquadrata quest’anno nel “Lions Day 2022“, raduno distrettuale che porterà ad Albenga numerosi iscritti, liguri e piemontesi, del Lions Club International, l’“associazione di volontariato più numerosa del mondo”. Ad oggi si contano 360 pre-registrati, che invaderanno il centro storico di Albenga e concluderanno la giornata con il Concerto in Clinica.

L’accademia musico-vocale Ingaunia “E.Marcelli” si esibirà in inni ufficiali, canzoni resistenziali e patriottiche, arie di opere ed operette, canti popolari. Celebreremo con “Fischia il Vento” e “Va pensiero” il valore della libertà e ci uniremo idealmente ai resistenti ucraini, che la difendono cantando “Bella ciao”. Al termine del concerto, la direzione della casa di cura offrirà ai graditi ospiti un apericena “ingauna”, rivisitazione, anche in chiave promozionale, stanti le attese numerose presenze “foreste”, di prodotti tipici del territorio, dal carciofo spinoso all’asparago violetto (attualmente in piena stagione produttiva), al pomodoro cuore di bue (ormai reperibile tutto l’anno per il cundiggiun), alla zucchina trombetta (al momento rara perché più tipica della stagione estiva). Focaccia con la cipolla, pizza sardenaira e buridda di stoccafisso. Poi la specialità della casa: lasagne al pesto con patate e fagiolini. “Cerchiamo di contribuire, con apporti a latere del suddetto tipo, al protocollo riabilitativo bio-psico-socio-ambientale della nostra Fisiatria” dice la direttrice della casa di cura, dottoressa Anna Maria Gentile, sociologa. Per cucinare basilico della piana, olive taggiasche e il loro prezioso “oro giallo”. Né mancherà l’accompagnamento dei vini Pigato e Rossese, di cui il nostro comprensorio va legittimamente fiero. La manifestazione, che si svolgerà, ovviamente se le condizioni meteorologiche la renderanno possibile, in osservanza delle misure di prevenzione anti Covid-19 ancora suggerite, vede la collaborazione del Comune di Albenga: l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

Con l’occasione della Festa della Liberazione (il sottotitolo del Concerto, “dalle malattie e dalle guerre”, è stato voluto dal Prof. Nicola Nante, figlio dei suddetti Fondatori, per la particolare attualità che stiamo vivendo), la direzione della casa di cura annuncia che, a partire dal mese di maggio, alla fine di due anni di restrizioni (le quali hanno garantito sicurezza a pazienti ed operatori), nel parco della casa di cura saranno consentite ai parenti le visite ai loro cari ricoverati.