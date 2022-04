Dego, il 25 aprile la "Sagra della Bugia... e non solo"

"Sagra della Bugia... e non solo". L'evento organizzato dalla pro loco, in collaborazione con tutte le associazioni del paese, si terrà il prossimo 25 aprile a Dego.

Il programma: ore 9 camminata panoramica gratuita (offerta dalla pro loco) di 10 chilometri sul percorso Sentieri & Sapori organizzata in collaborazione con Wild Bormida Outdoor Adventures (Info e prenotazioni 328 7651858); per tutta la giornata in piazza Emilio Botta, dalle ore 9, esposizione auto e moto d'epoca, nonché mercatino di prodotti tipici artigianali e alimentari; dalle ore 11 bugie, subricchi, polenta e birra a volontà; dalle ore 15 Family Circus con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla. Spettacoli per grandi e piccini con numeri di circo, equilibrismo, acrobazie e numeri aerei; esibizione balle classici e occitani a cura della scuola di danza "La Danza è...".

"Da qualche anno il nostro motto è 'insieme è meglio' - spiega il vice sindaco Corrado Ghione - Questo spirito di collaborazione tra le associazioni del territorio e la gente comune rappresenta un'arma assai vincente per la valorizzazione del nostro paese".