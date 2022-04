Taglio del nastro a Euroflora, Andora presente con un’aiuola dedicata ai 54 km di sentieri per sportivi e turisti (VIDEO)

Andora presente anche nell’edizione 2022 a Euroflora con un’aiuola di 80 metri quadrati per lanciare “Andora Bike Theatre: uno spettacolo!”, progetto di promozione dei sentieri finanziato dal comune e realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori e con l’ausilio professionale dell’agenzia Dolomeet outdoor e Tourist Lab, specializzata nella pubblicizzazione delle bike destination e nella creazione di brand e offerte mirate.

“ La nostra bellissima aiuola a Euroflora simboleggia la macchia mediterranea nei 54 km di sentieri che abbiamo sistemato per i turisti, ma soprattutto per gli sportivi – spiega il sindaco di Andora Mauro Demichelis -. Gli sportivi potranno venire ad Andora, visitare questi sentieri, ma soprattutto viverli con diversi livelli di difficoltà ”.

L’allestimento ripropone in miniatura le caratteristiche dei percorsi ad anello recentemente puliti, ritracciati, segnalati e arricchiti con mappe e zone attrezzate con tavoli e panchine: si tratta di quattro itinerari di difficoltà diversificata che offrono escursioni a piedi o in mtb semplici, mediamente impegnative o estreme per gli amanti del downhill.