Finale, il "Migliorini-Da Vinci" accoglie il vescovo Marino: un confronto schietto coi ragazzi all'insegna delle speranza per il futuro

Si è parlato di futuro, in tutte le sue declinazioni specie quelle su desideri e azioni per rendere questi ultimi concreti, nella giornata finalese presso l'istituto "Migliorini-Da Vinci" del vescovo di Savona-Noli, Calogero Marino, al suo primo incontro con un istituto scolastico all'interno della diocesi dai tempi del suo trasferimento nella nostra provincia.

Una mattinata fatta di incontri schietti con gli studenti, cominciata dalla sede distaccata dell'Ipsia dove, accolto da don Gabriele Semeraro e dalla sua classe 5G, il vescovo ha potuto discorrere in maniera semplice e a tratti coinvolta coi giovani anche su tematiche di calda attualità affrontate nel corso dell'anno scolastico quali le unioni civili, l'omosessualità, le questioni LGBTQ+ e l'aborto, oltre alle varie ricorrenze dell'anno liturgico.

Un sorta di lezione in cui monsignor Calogero ha chiesto agli studenti quali fossero i loro piani futuri: "Alcuni hanno raccontato il loro desiderio di cambiare tipo di studi all'università, altri hanno proposto prospettive lavorativi o percorsi differenti - spiega don Gabriele - fino ad altre tematiche di fronte alle quali il vescovo non si è scomposto come circa le unioni, le adozioni e la genitorialità affrontate come un fatto di responsabilità e competenze".

Non poteva mancare quindi un confronto sul senso della fede, intesa anche come spiritualità laica, e come affrontarla: "Interessante è stata la richiesta agli insegnanti, da parte del vescovo, di raccontare qualcosa di personale sulla loro dimensione di fede: da qui un momento di commozione in cui si è rotta la barriera divisiva tra docenti e studenti, facendo loro comprendere ai primi come l'essere insegnanti dia senso alla propria spiritualità e ai secondi quanto vi sia una dimensione umana nei loro insegnanti" aggiunge don Gabriele.

"Il vescovo ci ha tenuto a conoscere i ragazzi presenti facendosi raccontare quali siano i loro desideri e speranze verso il futuro - commenta l'insegnante di religione della 5B, Roberta Faccini - Ha intessuto un dialogo franco, anche su cosa ne pensino dalla Chiesa partendo dalla sua esperienza di cristiano, di sacerdote, di insegnante e di vescovo in maniera diretta e tranquilla. Si sono confrontati trovando un punto d'unione sulla speranza per il futuro, la volontà di costruirne uno migliore".

Oltre alle "lezioni", il vescovo ha potuto visitare i laboratori delle due sedi e brindare insieme ad alcuni professori con le prelibatezze preparate dai giovani studenti della 4C di cucina coordinati dalla docente Sara Rizzoli, i quali hanno ricevuto la visita di monsignor Marino direttamente tra i fornelli, e della 4A coordinati dalla docente Agnese Bove che hanno allestito la sala e preparato il beverage.

Si è trattato, però, solo del primo appuntamento del vescovo nelle scuole savonesi: "Essendo stato lui stesso insegnante ci teneva a riprendere questo contatto coi giovani - spiegano dall'istituto finalese - Al termine degli incontri era contento per aver trovato un'accoglienza semplice ma nella quale non sono mancate domande schiette e dirette. Un momento utile per la formazione di tutti i nostri giovani, anche per chi è lontano dalla fede e ha trovato un arricchimento personale".