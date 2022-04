“Di Vaccarezza mi libero”, nella sua rubrica social il consigliere rassicura: “Stiamo cercando salvare la sanità del savonese”

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza oggi, nella sua rubrica Facebook “Di Vaccarezza mi libero”, risponde ai commenti di alcuni cittadini in merito al tanto discusso tema della sanità locale.

“Vi avevo chiesto di mandarmi delle mail con cui porre domande, dubbi, anche insulti, che non mancano in particolare sui social. lo avete fatto e quattro di voi mi hanno chiesto di dare spiegazioni in merito a una mia dichiarazione del 2012, divenuta bandiera per dire che io sono un incoerente e che quello che sostenevo nel 2012 non sono in grado di ridirlo. Invece non solo sono in grado di ribadirlo, ma lo sottoscrivo dalla prima all'ultima parola”. Comincia così, con un tono più che convinto, la puntata della sua rubrica.

“Ve lo leggo: ‘Ogni volta che arriva un genovese, noi supini accettiamo ogni decisione, il più delle volte ci mettiamo a litigare fra di noi, ci dividiamo tra centrodestra e centrosinistra, ci dividiamo tra Albenga o Pietra, ci dividiamo tra Savona e Cairo Montenotte. Non capiamo che il grande disegno di che vive a Genova è tutelare Genova a discapito del ponente’, e sta di nuovo accadendo – commenta -, ci stiamo ridividendo tra centrodestra e centrosinistra, ci dividiamo tra un comune e l'altro, tra quelli che non riescono a vedere che la sanità che dobbiamo difendere è la sanità del sistema sanitario savonese e che l'interesse di Genova e di una certa parte di Genova è sempre stato quello di dividerci per toglierci qualcosa”.

“Sono stato accusato, anche da un primario dell'ospedale di Albenga, che da poco è andato in pensione, di aver fatto la battaglia per aver difeso la deaziendalizzazione del Santa Corona: certo che l'ho fatta e la rifarei e sciocchi furono quelli che pensarono che fare deaziendalizzare il Santa Corona fosse un problema di Pietra Ligure o di Loano. Era ed è un problema di tutto il sistema sanitario della provincia di Savona, di tutto il sistema sanitario del ponente”.

“Abbiamo un sistema sanitario che ci siamo costruiti, questo ospedale ce lo siamo pagati e l'hanno pagato i nostri nonni - osservano i cittadini nelle note inviate al consigliere regionale -. Non vogliamo essere umiliati e vedere umiliati i paesi dell'entroterra che hanno tenuto duro e che hanno continuato a vivere nelle loro comunità e anche oggi si sentono dire cosa volete che siano 30 o 40 km in più in una regione che ha solo una strada, che si chiama Aurelia, e il più delle volte è ferma. Questo vuol dire la differenza tra vivere e morire”. Ma convinto più che mai, Vaccarezza afferma: “E ve lo ridico! Perché la differenza fra 30 e 40 km è la differenza che passa tra il Pronto Soccorso di Santa Corona e quello del San Paolo, perché la grande operazione della quale voi eravate sostenitori, ricordiamoci la deaziendalizzazione del Santa Corona è stata votata da due aree geografiche di questa provincia e da due grandi sindaci, il sindaco di Cairo Montenotte e il sindaco di Albenga, che hanno iniziato la fine del sistema sanitario della nostra provincia”.

“Oggi noi stiamo cercando di salvarla – spiega Vaccarezza -, di fare in modo che quel Dea di secondo livello, unico non genovese, cioè Santa Corona, resti qui, perché il grande disegno di qualche anno fa non era quello di portarlo da Pietra ad Albenga o da Pietra a Savona, ma da Pietra alla provincia di Spezia. Noi ci opponemmo allora, riuscendo a perdere solo l'azienda, ma non il Dea di secondo livello. Oggi noi vogliamo un sistema sanitario dove i quattro ospedali della provincia di Savona abbiano una vocazione e una dignità”.