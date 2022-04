Comunali 2022, il 23 aprile Fulvio Briano inaugura il point elettorale di +Cairo

Si terrà sabato 23 aprile alle ore 17.30 l'inaugurazione nella centrale di via Roma del nuovo point elettorale della lista civica +Cairo.

"Sarà una prima, importante occasione d’incontro, per costruire un’estesa rete di sostenitori che collaboreranno al progetto civico di +Cairo, progetto che ha come scopo primario quello di aggregare forze e cittadini per rilanciare la città dopo cinque anni di sostanziale blocco e declino" spiega il candidato sindaco Fulvio Briano.

L’inaugurazione è aperta a tutti i cairesi.