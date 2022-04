Tomatis (FdI) attacca l'amministrazione comunale: "San Fedele-Lusignano chiedono più decoro e attenzione"

"Sono passati quattro mesi ma praticamente non è cambiato nulla. Le discariche abusive lungo la strada di San Fedele e Lusignano sono ancora presenti senza che l’amministrazione comunale abbia fatto qualcosa per ripristinare il decoro e l’immagine dei quartieri periferici". Lo denuncia Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia che ha fotografato una situazione surreale.

"Ci sono cumuli di rifiuti anche edilizi disseminati in più punti, addirittura vecchi elettrodomestici. Quattro mesi fa avevamo segnalato una situazione del genere tanto che la SAT si era affrettata a sgomberare l’area da uno scafo di imbarcazione che era palesemente in vista, tanto che grazie a dei volontari cittadini l’avevano spostata dall’alveo del fiume a bordo strada per poter facilitare il recupero. Ma tutti i detriti e i rifiuti che si trovavano attorno allo scafo sono rimasti in quel punto a poca distanza dal corso d’acqua e addirittura è aumentata la dimensione della discarica".

"Un’amministrazione poco attenta – conclude Tomatis – che nonostante le segnalazioni dei cittadini non si è degnata di risolvere una situazione di degrado che gli abitanti decisamente non meritano".