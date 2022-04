Savona, dopo due anni di stop ritorna la la manifestazione 25 Aprile R-Esiste sul Priamar

Due anni di stop a causa della pandemia ed è stata riorganizzata per dare un ulteriore segnale di ripartenza e far vivere la Festa della Liberazione sia nel pensiero e nel ricordo che nella spensieratezza di poter vivere un concerto all'aria aperta.



E' pronto a tornare sulla Fortezza del Priamar l'evento "25 Aprile Savona R-Esiste" organizzato dall'Anpi provinciale che è riuscita a ridare vita, grazie all'ausilio di diverse realtà, alla manifestazione tanto attesa.



Al Palazzo del Commissario saranno presenti le mostre a cura della Cgil per i 120 anni della Camera del Lavoro di Savona e due curate dall'Isrec e dall'Aned. Nella cappella sconsacrata invece saranno presenti le proiezioni e audiovisivi a cura di Udi.



Nel pomeriggio con inizio dalle 13.30 invece spazio a giochi per bambini a cura di Progetto Città Ludobos e Collettivo Matassa.