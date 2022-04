Un aprile in festa al Molo 8.44: grandi promozioni già attive dal weekend

Si è concluso questa settimana il concorso del Molo 8.44 dedicato ai pensieri più originali per questa Pasqua: i vincitori sono stati premiati con un uovo di Pasqua griffato Molo, personalizzato con graziosi ornamenti in pasta di zucchero e realizzato su misura da una pasticceria locale di fiducia.

"Se non hai vinto, non temere: a breve ti attendono nuovi contest per provare ad accaparrarti altri premi speciali" dicono dalla direzione del Molo.

Sul versante shopping, ghiottissime promozioni nei nostri shop saranno già attive dal weekend. Per esempio da Terranova si può trovare il Super Cashback grazie al quale a seconda dell’importo totale dell'acquisto si può ottenere un buono spesa proporzionato: su uno scontrino di 40 euro si può ottenere 10 euro di bonus.

Da Den Store invece i clienti possono trovare uno sconto vantaggioso sul secondo capo, che pagheranno il 30% in meno sul suo prezzo di cartellino.

Con il Molo giochi, vinci e risparmi… con divertimento e spensieratezza.