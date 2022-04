All'alberghiero "Migliorini" di Finale ultimi giorni per prenotare le torte di mele benefiche in ricordo di Janira

Si chiuderanno il prossimo 15 maggio le prenotazioni delle torte di mele renette prodotte da insegnanti e alunni dell’IPSSAR “A. Migliorini” di Finale Ligure per sostenere le borse di studio per studentesse meritevoli promossa dall'istituto finalese in ricordo di Janira D'Amato.

Una volta terminate le ordinazioni (al costo di 10 euro per ogni torta) il ricavato verrà devoluto in una borsa di studio per quelle studentesse che, coi fatti, hanno dimostrato di avere per così dire “ereditato” da Janira quelle qualità che l'hanno contraddistinta in vita, ossia l'impegno nel campo sociale o del volontariato. Ma anche nell'aiuto alla famiglia, agli amici o ai compagni di classe.

In particolare, per questa edizione dell'iniziativa, l'invito a ogni insegnante coordinatore di classe che arriva dalla dirigenza dell'istituto è quello di invitare gli alunni e le alunne a una breve riflessione sulla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento italiano nel 2013, in materia di protezione delle donne da ogni genere di violenza o minaccia di violenza.

Per prenotare una delle sempre squisite torte è necessario contattare, entro domenica 15 maggio, i numeri 019.691372 o 340.5565325 (Paola). Si potranno poi ritirare dal 17 al 20 maggio presso la sede dell'istituto finalese.