Finale, il 25 aprile 2022 per l'Anpi locale sarà nel ricordo dell'ex presidente onorario Mario Cocco

"La Sezione Anpi Mirko Bruzzi di Finale Ligure il prossimo 25 aprile invita i cittadini finalesi a partecipare alle celebrazioni che tornano ad essere in presenza in un momento altrettanto drammatico e delicato".

Così in una nota la sezione Anpi locale, che prosegue: "Una giornata inevitabilmente turbata da ciò che sta accadendo, che tutti avremmo voluto di festa nel ricordo della Liberazione, del sacrificio dei Partigiani, della pace e della libertà ritrovata. Uno di quei ragazzi di allora, Sergio Leti il partigiano Gin figlio di Clelia Corradini Ivanca, in un incontro con gli studenti ha detto: “Rabbia, delusione, dolore. È quello che provo sentendo le notizie di questa ennesima guerra in Ucraina. Abbiamo combattuto per la libertà di tutti, non solo dell’Italia. Ci eravamo illusi che la pace fosse duratura e coinvolgesse tutti i popoli. Invece non è stato così”. Prosegue dicendo “penso ai civili, so bene cosa significhi in tempo di guerra fuggire nei rifugi sotto il suono delle sirene sperando di fare in tempo prima dello sgancio delle bombe”. Alla domanda sulla scelta antifascista della lotta partigiana prosegue: “Ho sempre dato due risposte: al tempo siamo scesi a combattere perché era necessario. Lottavamo per la pace, la libertà. Avevamo una spinta interiore e non avremmo potuto fare diversamente. Vedendo quello che è accaduto dopo e accade ancora oggi, però, con amarezza, dico che, al tempo, sognavamo un mondo diverso” conclude. “Pensavamo che tutti i Paesi, dopo gli orrori delle dittature e della seconda guerra mondiale, avrebbero ripudiato la guerra. Pensavamo che quanto vissuto, il nostro sacrificio, sarebbero stati un monito per sempre contro ogni conflitto. Non è stato così; per questo tutte le guerre, e l’ultima in Ucraina, mi addolora in modo ancora più profondo”. Ecco le parole di questo giovane, di appena 97 anni compiuti da poco, rappresentano l’idea della sezione, non abbiamo la presunzione di aggiungere nulla".

"Per noi questo 25 aprile - spiegano - sarà ancor più significativo perché verrà intitolata una piazza ad un altro di quei giovani “di allora” a cui la comunità finalese ed il nostro paese devono tanto. Il partigiano e dottore Mario Cocco. Da sempre figura di riferimento dell’antifascismo finalese e della nostra sezione della quale è stato presidente onorario".

Il ricordo è con le parole dell'iscritto Anpi, e suo intimo amico, Gabriello Castellazzi: "Il 10 ottobre 1944, sull'Appennino Tosco-emiliano, avvenne la “Battaglia di Purocielo” che vide tra i protagonisti proprio il partigiano Mario Cocco , nome di battaglia “Ligure”, sopravvissuto miracolosamente a quel combattimento, ferito al volto. Ecco alcune brevi frasi nel resoconto della battaglia, scritto dai comandanti: Quando l'alba sbiancò il cielo, una leggera foschia salì e avvolse i costoni che facevano corona alla conca di Purocielo. A Ca' di Marcone, distante poco più di 200 m. dal piano, vi accorsero “Raf”, “Tonio”, “Rico”, “Tonino” e il “Ligure”. I tedeschi, risalendo la dorsale di Poseda, verso le dieci raggiunsero il crinale, ma come vi misero piede furono costretti a retrocedere poiché dal cocuzzolo del monte il Bren partigiano cominciò a sparare. Al riparo delle rocce, le Spandau tedesche spararono ininterrottamente, poi tentarono di avanzare".

"Al termine della battaglia c'era “Rico” con un polmone forato e “Tonio” che, per soccorrere “Rico” aveva avuto una gamba straziata, “Pucci” con un piede sanguinante e il “Ligure” con la faccia sfregiata da una pallottola di Mauser. Molti anni dopo, Mario Cocco, per non far dimenticare quegli avvenimenti, accettò di far trascrivere alcune sue testimonianze personali dopo una visita, con alcuni amici finalesi, sui luoghi della sua resistenza".

"Ecco quanto riferì su quello scontro che lo vide molto vicino a perdere la vita: Ricordo quando eravamo circondati, lassù in montagna. I soldati tedeschi sparavano raffiche di mitra senza un attimo di tregua, le pallottole fischiavano, colpivano i muri del casolare dove eravamo rifugiati e entravano dalle finestre uccidendo. Se senti che la tua fine può essere vicina, l’angoscia allora ti attanaglia".

"Il comandante “Tito”, ad un certo punto, diede il segnale decisivo: uscire allo scoperto e trovare un passaggio per sfuggire ad una morte certa. Di fronte al casolare c’era un prato in forte pendenza. Qualche pianta poteva fare da riparo. Anni dopo andai a rivedere quel prato, così bello e verde, sotto un cielo azzurro. Ebbene, quella mattina il prato era la mia strada per la vita. Tutti insieme ci siamo lanciati di corsa, la salita rallentava i passi, le pallottole colpivano e i compagni cadevano. Anche io ero già stato colpito in una parte del volto ma, nella furia della corsa disperata, non sentivo alcun dolore. Quanto tempo ci misi ad attraversare quel prato, non so dirlo. Una lunga salita che percorrevo a zig-zag, nel tentativo di evitare le pallottole".

"Ad un certo punto mi ritrovai in cima alla salita; ero ancora vivo, un compagno ansimava vicino a me. Bisognava scendere sull’altro versante: pensavamo di essere vicini alla salvezza. Sentivamo colpi di “Bren” provenire da altre direzioni; ma non c’era tempo per fermarsi e capire esattamente da dove partissero le raffiche, sapevamo di essere inseguiti. Ci siamo guardati negli occhi: “da che parte andiamo?” chiese lui. Io non sapevo cosa rispondere, alcuni attimi di incertezza e lui prese la decisione: “Io scendo di qui”, e saltò veloce per un piccolo sentiero, forse pensando che anch’io gli andassi dietro. Invece, non so ancora per quale motivo, per quale strana ragione, io scattai nella direzione opposta. Poco dopo una raffica di mitra risuonò nell’aria".

"Mentre volavo giù per la discesa, scorsi in lontananza dei cespugli adatti per un nascondiglio. Li raggiunsi, poco dopo il crepitio del “Bren” cessò. Stavo in silenzio, quasi senza respirare, nascosto tra i rami bassi. Il tempo passava lentissimo, in un angosciato accavallarsi di pensieri: qualcuno mi aveva visto? Chissà gli altri dove erano andati a finire. La sensazione di essere ancora vivo, ferito ma vivo, mi dava coraggio. Il sangue non mi bagnava più il volto e le ore passavano. Pensavo: “Forse ce l’ho fatta”. Il silenzio avvolgeva tutto. Tra il fitto dei rami vedevo i fiori colorati e gli uccelli che volavano nel cielo. Al calar della sera, mentre lentamente scendeva il buio, finalmente potevo uscire allo scoperto. Con difficoltà camminai carponi, in una luce crepuscolare. Ad un certo punto intravvidi un sentiero e dopo qualche centinaio di metri una casa".

"I cani incominciarono ad abbaiare furiosi... qualcuno si affacciò guardingo sull’aia. Erano montanari, amici dei partigiani: la salvezza! Il giorno dopo presi contatto con gli altri compagni sopravvissuti al micidiale rastrellamento. Tutti giovani come me, tutti decisi, dopo tante incertezze, a resistere in quella macchina infernale messa in moto per schiacciare la libertà insieme alla nostra vita. Solo allora venni a sapere che quella raffica di mitra sparata su di noi, all’inizio della discesa, aveva falciato il mio compagno. Una vita piena di speranze era stata stroncata in un attimo, perché aveva scelto inconsapevolmente la direzione sbagliata. Avrei potuto essere io, ma un disegno misterioso aveva deciso diversamente”. Tanti altri fatti poi raccontò, a partire dai motivi che, da giovane studente finalese e savonese, lo condussero a Bologna, e da qui fino ai contrafforti dell'Appennino Tosco-Emiliano".