Auto finisce in una scarpata tra Altare e Mallare: tre feriti, uno in codice rosso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno lungo la Sp 5 tra Altare e Mallare. Secondo quanto riferito, un'automobile con tre persone a bordo, pare una famiglia, è uscita di strada finendo in una scarpata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Altare e la Croce Bianca di Cairo Montenotte.

Le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, due in codice giallo e una in rosso. Mobilitata anche l'autogrù per mettere in sicurezza il veicolo incidentato.