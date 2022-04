Savona, auto sfonda il muretto laterale di protezione e finisce sulla strada sottostante

Soccorsi mobilitati nella notte a Savona per un incidente automobilistico. L'allarme è stato lanciato attorno all'una e trenta.

Secondo quanto riferito, la macchina stava percorrendo via Stalingrado, quando per cause ancora in via di accertamento, ha sfondato il muretto laterale di protezione finendo sulla strada sottostante (via Francesco Cilea). Nella dinamica del sinistro, l'auto si sarebbe ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa, i sanitari e le forze dell'ordine. Il conducente, uscito autonomamente dal veicolo incidentato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

La corsia della galleria che da via Cilea (zona mare) porta a via Stalingrado è stata chiusa al traffico delle auto, cosi come la passerella pedonale.