Savona, nasconde in un'area verde alla Fontanassa due pistole: arrestato (FOTO e VIDEO)

Aveva nascosto sotto un albero in un'area verde due pistole dentro i calzini, ed è stato braccato dalla polizia che lo stava tenendo d'occhio da giorni.

L'uomo, 67 anni, italiano, è stato così arrestato dalla squadra mobile della Questura di Savona, nel quartiere della Fontanassa per possesso di armi clandestine e sostanze stupefacenti.

Gli agenti, che sapevano che nei pressi della sua abitazione nascondeva delle sostanze stupefacenti dopo un accurato monitoraggio, due giorni fa lo avevano seguito e lo avevano visto uscire dal portone di casa intorno alle ore 14.00. L'uomo aveva infatti scavalcato la recinzione di un'area verde e dopo aver nascosto qualcosa si era diretto verso il centro cittadino.

È stato così prontamente fermato e dopo aver scavato nel terreno i poliziotti hanno trovato, sotto uno strato di 30 cm di terra, presenti all'interno di due sacchetti da freezer, della carta stagnola, del cellophane e due calzini nel quale erano nascoste una pistola modello Beretta calibro 35 e un'altra modello Browning calibro 10, completa di caricatore con 6 cartucce.

Le armi erano ben oleate e le matricole eranno accuratamente abrase in due parti.

All'interno della sua abitazione, nella caldaia a gas, occultati tra il serbatoio dell'acqua e il rivestimento esterna della stessa, sono stati invece trovati 60 grammi di cocaina in pietra e 15 grammi di eroina friabile. Su uno scaffale è stato rinvenuto un modico quantitativo di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento e il taglio della droga.

Puripregiudicato con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio nel 2018, è stato arrestato ed è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile per capire le origini delle armi oltre all'impiego in precedenti attività delittuose.

"L'operazione è particolarmente significativa, in particolare per il ritrovamento della armi clandestine, suscettibili per essere utilizzare per commettere gravi delitti e di costituire inoltre merce di scambio per importanti quantitativi di droga" ha detto il Commissario Capo Vito Innamorato, dirigente della squadra mobile della polizia di Savona.