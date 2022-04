I migliori giochi da casinò per divertirsi con gli amici

Quando si è in compagnia di amici si cercano sempre delle attività di svago che siano in grado di divertire e di aggregare il gruppo, stimolando una sana competizione tra i partecipanti.

I giochi online rappresentano l'alternativa tecnologica ai classici giochi da tavolo e stanno conoscendo una sempre maggiore diffusione non solo come passatempo individuale ma anche come gioco di gruppo. Hanno il vantaggio che possono essere giocati sia localmente sullo stesso computer, sia da remoto: questo significa che alla sfida può aggiungersi anche un amico che in quel momento non è fisicamente presente, rendendo la sfida ancora più avvincente!

Se si vuole aggiungere un po' di adrenalina, i giochi di casinò sono perfetti per le sfide tra amici. La vittoria o la sconfitta sarà un'occasione per rinsaldare il legame con le altre persone e, perché no, per scherzose battute sull'esito della partita. Abbiamo selezionato alcuni giochi classici sempre presenti nelle piattaforme di casinò online adatti per questo scopo.

Poker

Uno dei giochi più adatti in assoluto alle sfide tra amici è certamente il poker. Questo celebre gioco può essere giocato "fisicamente" al tavolo, oppure online scegliendo uno tra i migliori casinò per iniziare a divertirsi.

Il poker racchiude in sé diverse specialità e altrettante varianti, per cui sono presenti moltissime versioni del celebre gioco. Il nostro Paese è la patria del poker "all'italiana", chiamato "5-card draw", che è perfetto per le partite casalinghe tra amici al tavolo, ma negli ultimi anni è diventato meno diffuso. Nel poker sportivo, infatti, si gioca più frequentemente il Texas Hold'em, una delle più celebri specialità di poker a carte comunitarie, che è anche quella più utilizzata online.

Il Texas Hold'em è un gioco facile da apprendere, quindi anche se nel gruppo di amici qualcuno non lo conosce, non farà fatica ad impararlo e potrà subito giocare. Ecco in sintesi come si gioca:

il dealer dà ad ogni giocatore due carte (chiamate "hole cards") che sono coperte e restano soltanto a lui;

successivamente il dealer distribuisce sul tavolo altre cinque carte scoperte (di cui 3 subito, mentre le altre 2 in altrettanti turni): queste carte in comune tra tutti i giocatori possono essere da questi utilizzate per creare la migliore combinazione possibile di 5 carte;

i giocatori fanno una puntata sia prima sia dopo che venga girata ciascuna carta. Al fine di rimanere nel gioco e vedere la carta successiva, i giocatori devono versare nel piatto la stessa quantità di chips;

il giocatore con la migliore mano di poker vince il piatto.

Esistono diverse varianti che si differenziano in base al limite della puntata, ma sulle principali piattaforme sono presenti tutte così si può scegliere quella più adatta alle propri gusti.

Blackjack

Un altro gioco da casinò molto famoso e popolare è il blackjack. Non serve andare al Casinò di Sanremo , questo gioco è particolarmente adatto ad essere praticato a casa oppure online tra amici perché le sue regole sono molto semplici - sebbene esistano diverse varianti - e quindi possono essere imparate facilmente anche da chi gioca per la prima volta.

Lo scopo del gioco è quello di avere un punteggio più alto rispetto a quello del banco avvicinandosi più possibile a 21 senza mai superare questo limite.

Il banco distribuisce due carte a tutti i giocatori e due carte a se stesso, lasciandone però una coperta. I giocatori possono scegliere una tra le seguenti azioni, in base alla loro strategia:

Chiamare carta: il giocatore riceve una ulteriore carta in aggiunta a quelle precedentemente ricevute;

Stare: il giocatore non vuole ulteriori carte perché si accontenta del punteggio attuale;

Dividere: questa possibilità è disponibile unicamente quando si ricevono due carte uguali e in questo caso la puntata raddoppia e si giocano due mani differenti;

Raddoppiare: se la mano è favorevole, il giocatore può scegliere di raddoppiare la puntata sulla sua giocata; in questo modo verrà pescata solo un'altra carta e il punteggio resterà definitivo.

Nel blackjack si possono utilizzare numerose strategie per aumentare le probabilità di vittoria. La scelta della giusta azione da intraprendere è una sfida perfetta per un gruppo di amici, anche se non si riesce a "contare" e a fare vincite stratosferiche come nel film "21", che porta sullo schermo la storia di un gruppo di studenti del MIT che sbancò diversi casinò. In ogni caso il divertimento è assicurato!

Slot

Le slot machine non hanno bisogno di presentazioni, tanto sono famose e diffuse sia nella loro variante fisica (le classiche macchinette da bar) sia in quella online. Le slot sono ancora più facili da giocare rispetto ai giochi precedenti e si prestano ad una sfida tra amici, all'insegna della fortuna.

Il funzionamento di base è lo stesso in praticamente tutte le slot: sono presenti i rulli che girano, il giocatore usa il suo credito di gioco per trovare le figure uguali tra loro e cercare così di vincere.

Ci sono in realtà diversi tipi di slot machine, che si differenziano per il payout (la percentuale di pagamento o RTP, return to player), per il tipo di bonus e per il tema all'interno della slot. Ogni slot ha un obiettivo che il giocatore deve raggiungere e che è legato alla tematizzazione e alla storia su cui è basata.

Un consiglio per scegliere la slot migliore: guardare sempre l'RTP, cioé la percentuale di denaro che viene restituito dalla slot ai giocatori (in modo casuale). Per legge ogni slot ha una percentuale minima di payout ed è bene giocare sempre con slot il cui RTP sia almeno del 90% e meglio ancora del 96%.