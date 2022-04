Savona, “Letture Resistenti” per commemorare il 25 aprile, a cura del gruppo “Leggere in cerchio”

Il gruppo “Leggere in cerchio” lunedì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia, si riunirà a Savona per fare “Letture Resistenti”.

Nel corso dell’incontro verranno letti testi tratti da opere letterarie di Luigi Meneghello, Vasilij Grossman, Fëdor Dostoevskij, Nezdad Maksumic, Svetlana Alexievich, Mario Rigoni Stern, Beppe Fenoglio, Kurt Vonnegut, Elio Vittorini, Primo Levi, Pietro Chiodi e Anna Politkovskaya.

“Leggere in cerchio” è un gruppo di lettori appassionati che, invece di chiudersi ognuno nel proprio salotto e con il proprio libro, cerca di condividere la lettura a voce alta, una forma di lettura che mette a disposizione del gruppo il suono di una voce umana diversa dalla propria, uno spazio condiviso, un’emozione.