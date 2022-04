"Sa di polemica elettorale a tutti i costi l’insistenza del governatore Toti sulle bandiere Nato alle manifestazioni del 25 aprile. Le bandiere della pace e quelle dell’Anpi parlano per tutti e per tutto". Cosi commenta in una nota Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.

"Il presidente si concentri se mai sull'evitare condiscendenze verso troppi nostalgici del ventennio. La Resistenza è una cosa seria" conclude Bisca.