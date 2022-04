Finale, sacchi di rifiuti abbandonati e sporcizia diffusa vicino all'ex ospedale Ruffini-San Biagio

Una vera e propria discarica a cielo aperto da qualche tempo alberga nella immediate adiacenze dell'ex Ospedale "Ruffini San Biagio" di Finale, in particolare nel parcheggio della struttura, dove alcune "big bags" di rifiuti la cui origine sembrerebbe essere sanitaria (e quindi con smaltimento a carico dell'azienda sociosanitaria) sono diventati un ricettacolo per ogni altro genere di immondizia.

Un classico esempio pratico di teoria della finestre rotte che stona non poco con la funzione a cui è adibito ora l'edificio presso il quale si trova la residenza per anziani insieme a diversi ambulatori e uffici dell'Asl 2 savonese, corollario a un'incuria di tutta l'area spesso già denunciato, anche nel corso di una seduta del consiglio comunale.

A risollevare la questione, chiedendo un maggiore controllo sull'igiene dell'area, è ora il gruppo "Le Persone al Centro", ponendo a contraltare di questa situazione di sporcizia la solerzia nel multare le auto in divieto di sosta "nelle scarne aree dell'ex ospedale, di cui abbiamo avuto notizia nei giorni scorsi".

"Concentrare uffici importanti dell'azienda sanitaria, oltre alla residenza per anziani e alla residenza protetta, richiede evidentemente un maggior numero di parcheggi, resterà da vedere se saranno finalmente resi disponibili al termine delle orrende costruzioni realizzate nelle aree sottostanti" scrivono dalla minoranza.

"Tuttavia, lo zelo mostrato potrebbe ora rivolgersi alla rimozione della montagna di rifiuti abbandonati, cui fa da contorno la totale assenza di un'accettabile pulizia dell'area - concludono dal gruppo di opposizione - I finalesi sono ormai abituati alle lacune legate allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti, non così gli utenti provenienti da altre realtà, che non mancheranno di domandarsi il perché di una tale ingiustificabile incuria".