Savona, i gruppi di maggioranza su Tari e Pnrr: "Dall'opposizione affermazioni false e distruttive"

"A pochi giorni dall'ultimo Consiglio comunale vorremmo tornare, dopo essere intervenuti in aula, su alcune questioni che riteniamo rilevanti. La seduta ha visto il Consiglio comunale prendere alcune decisioni importanti, per iniziativa della giunta e della maggioranza tutta, come la revisione del regolamento che consentirà alla Consulta dello Sport di riprendere i suoi lavori". Cosi commentano in una nota i gruppi consiliari Partito democratico - Articolo Uno, Patto per Savona - Marco Russo Sindaco, Riformiamo Savona con Marco Russo e Sinistra per Savona.

Il Consiglio ha dimostrato inoltre compattezza sull’importante ordine del giorno riguardante l'ospedale San Paolo e le politiche sociosanitarie territoriali, approvandolo all’unanimità. Venendo alla discussione sulla Tari, che tanto scalpore ha suscitato, è stata la dimostrazione di una minoranza puramente distruttiva che ha basato la sua opposizione su affermazioni false, smentite dalla semplice lettura dei documenti, come evidenziato dall’assessore Auxilia in maniera ineccepibile. Gli aumenti che i nuclei familiari con più di due figli e le attività come bar e ristoranti andranno ad affrontare a maggio sono stati varati dalla precedente amministrazione".

"La manovra che abbiamo approvato registra invece un’inversione di tendenza portando ad una riduzione della Tari sia per le famiglie con più figli sia per le attività commerciali, e sarà applicata nel 2023. Abbiamo ritenuto opportuna anche la decisione di smaltire parte dei crediti inesigibili accumulati negli anni precedenti per evitare che il cumulo diventasse ingovernabile nei prossimi anni".

"Infine riguardo al Pnrr, pur in assenza della minoranza, abbiamo stabilito una modalità di coinvolgimento del Consiglio comunale efficace e costruttiva. Ribadiamo infatti che il luogo deputato alla discussione riguardo alle scelte e agli indirizzi politici è il Consiglio comunale assieme alle commissioni consiliari permanenti che ne sono un’emanazione - aggiungono - Il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale riguardo alle tematiche del Pnrr si realizzerà infatti con costanti aggiornamenti da parte del sindaco e della Giunta riguardo all’avanzamento dei lavori e con approfondimenti riguardo alle progettualità in corso che si terranno all’interno delle commissioni consiliari permanenti, fatta salva l'eventualità di convocare un Consiglio Comunale dedicato qualora sia ritenuto opportuno".

"La minoranza invece proponeva l’istituzione di una commissione speciale. Uno strumento ispettivo di controllo che avrebbe con tutta probabilità rallentato l’attività dell'amministrazione e degli uffici in una fase già molto delicata, con l’unico obiettivo di ottenere delle prerogative che gli elettori hanno invece affidato alla nostra coalizione. La discussione relativa alle tematiche del Pnrr è stata l’ennesima dimostrazione che una parte della minoranza non abbia alcun interesse a tenere un atteggiamento costruttivo e di collaborazione".

"Un esempio tra tutti la decisione di depositare un’interpellanza in data 21 marzo 2022 riguardo il bando Pnrr in tema "rifiuti ed economia circolare", ormai scaduto da 5 giorni. Da una opposizione intenzionata a collaborare, ci aspetteremmo atti presentati in anticipo rispetto alla data di scadenza e non a posteriori con un evidente intento polemico. Abbandonare l'aula è stato forse un gesto mediaticamente eclatante ma a nostro avviso ha rappresentato una fuga dalla responsabilità istituzionale cui tutti noi consiglieri siamo chiamati".

"Inoltre, l’abbandono della seduta ha drammaticamente oscurato gli importanti passaggi già sottolineati in precedenza, primo tra tutti l’importante ordine del giorno sull’ospedale San Paolo e le politiche sociosanitarie territoriali, approvato all’unanimità".

"Siamo pienamente convinti e consapevoli dell’importanza e della serietà del ruolo che ricopriamo, assieme maggioranza e minoranza, e confidiamo che l’episodio del 21 aprile sia stato un caso isolato e che la ricerca di visibilità, amplificata dai media, non prevalga più rispetto all’adempimento del nostro compito istituzionale" concludono i gruppi consiliari di maggioranza.