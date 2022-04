Bimba di un anno operata d'urgenza al Santa Corona: intervento salva vita in neurochirurgia

Ieri sera verso l'una è arrivata al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure una bambina di un anno, a seguito di una caduta dal fasciatoio. La piccola che inizialmente sembrava stare bene, ha avuto un peggioramento con comparsa di vomito e irritabilità durante il monitoraggio clinico pediatrico eseguito in pronto soccorso dal personale di PS pediatrico e dal pediatra la dottoressa La Rosa, poi affiancati dal rianimatore, la dottoressa Caprio e dai dottori Corizia e Ricci.

A questo punto è stata eseguita una tomografia computerizzata che ha mostrato un vasto ematoma intracranico con conseguente compressione sul cervello. Tale lesione e le condizioni della paziente non permettevano il trasporto verso l'ospedale Gaslini, quindi in accordo con i colleghi della neurochirurgia del nosocomio genovese, è stata allertata neurochirurgia del presidio di Pietra Ligure dove la dottoressa Cagetti ha deciso di drenare in sede l’ematoma.

Si è passati quindi nella sala operatoria della neurochirurgia allestita dal personale infermieristico di turno arricchito di due unità di supporto accorse in aiuto data la peculiarità del paziente (Servetto, Saccà, Crosta, Pantano e Arnone) per procedere all'intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma da parte della delle dottoresse Cagetti e della Sanfilippo.

L'intervento si è svolto regolarmente senza complicanze e la bambina al termine è stata trasferita per qualche ora in rianimazione. Una volta stabilizzata è stata trasferita presso la rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova in eliambulanza e con equipe del Gaslini stesso, presso la rianimazione pediatrica, diretta dal dottor Moscatelli, dalla quale in giornata sono giunte notizie positive. La piccola infatti ha eseguito una risonanza magnetica di controllo e attualmente sta bene.

"Si è trattato di un'operazione straordinaria per complessità, resa possibile dalla professionalità delle equipe coinvolte e dai protocolli aziendali previsti per queste situazioni - spiegano dall'Asl 2 - Un particolare ringraziamento dell’azienda va quindi a tutti i professionisti coinvolti".