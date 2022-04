Carenza di 20 anestesisti al San Paolo e al Santa Corona, via alla manifestazione d’interesse dell’Asl2

Una manifestazione d’interesse per ovviare ad un’imponente carenze di anestesisti.

A pubblicarla l’Asl2 savonese per ricercare quindi nuovi specialisti nelle strutture complesse di Anestesia e Rianimazione degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, visto che al momento sono 18 le posizioni vacanti e a breve, ulteriori 2 medici andranno in pensione.

“L’urgenza nella ricerca di personale anestesista è correlata al rilievo delle attività svolte dalle varie strutture in esame che necessitano di uno staff specialistico completo che permetta di garantire la costante attività di monitoraggio e di assistenza respiratoria, cardiocircolatoria e metabolica a pa-zienti affetti da patologie critiche di qualunque origine e lo svolgimento di trattamenti terapeutici e tecnologici di alta complessità” spiegano dalla azienda sanitaria locale savonese.

Lo scorso 15 luglio era stato indetto un concorso pubblico per il quale erano state inviate 11 domande di partecipazione ed erano state approvate due graduatorie per medici specialisti e medici specializzandi di 4 unità complessive con le assunzioni che potranno perfezionarsi solamente per 3 medici, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, mentre per l'ultima candidata occorrerà attendere la fine del 2022 per il conseguimento della specializzazione.

Per quanto riguarda la manifestazione di interesse non è escluso inoltre il conferimento dell’incarico a medici in pensione che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Verrà quindi attivata una procedura per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad anestesisti, fino al 31 dicembre 2022, per un compenso lordo di 450 euro per ciascun turno da 6 ore.