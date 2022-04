Covid: 1600 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, 5 i decessi

Bollettino Covid del 23 aprile: sono 1600 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 233, Savona (Asl 2) 236, Genova 837 (di cui Asl 3: 711 e Asl 4: 126), La Spezia (Asl 5) 290. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4 persone.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare 2.412.838 (+1.912), tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 2.897.278 (+8.124), totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 418.341 (+1.600), totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 18.127 (-48).

Casi per provincia di residenza: Savona 2.395, La Spezia 2.811, Imperia 2.262 e Genova 9.633. Residenti fuori regione/estero 356. Altro/in fase di verifica 670. Totale 18.127.

Media intensità + terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 310 15 3 Asl 1 58 4 -2 Asl 2 33 2 -2 San Martino 81 6 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 53 0 -1 Ospedale Gaslini 3 0 1 Asl 3 globale 26 0 -1 Villa Scassi 26 0 -1 Gallino 0 0 0 Micone 0 0 0 Colletta 0 0 0 Asl 4 globale 21 2 3 Sestri Levante 19 0 3 Lavagna 2 2 0 Rapallo 0 0 0 Asl 5 globale 35 1 3 Sarzana 33 0 2 Spezia 2 1 1

Isolamento domiciliare 17.169 (+151), totali guariti 394.966 (+)1.644, deceduti 5.248 (+4).