Punto nascite Santa Corona, il comitato: "Riapertura a Giugno? Ad oggi non stiamo notando attività concrete, nè formali"

Sono 530 giorni che il comitato Nascere a Pietra lavora per favorire la riapertura del Punto Nascite di Pietra Ligure.

"Il presidente della Regione Liguria, nonchè assessore alla sanità ligure Toti, ha garantito la riapertura "Cascasse il mondo", indicando il periodo di giugno prossimo. Questa nuova promessa è stata comunicata durante il Consiglio comunale di Pietra Ligure, aperto al pubblico per l'occasione il 7 marzo 2022" commenta il comitato.

"Ad oggi non stiamo notando attività concrete, nè formali, per la riapertura. Per questo motivo nei prossimi giorni cercheremo di incontrare i decisori, da tempo individuati nel direttore generale di Asl 2 Prioli, nel presidente della commissione regionale sanità Brunetto e nel governatore (nonché assessore alla sanità) Toti, o loro rappresentanti".

"Da 530 giorni di chiusura ad oggi, si sono svolti parecchi incontri che non hanno solo l'obiettivo di far 'pressing' sui decisori, ma di aiutare a collegare le richieste dei cittadini alle decisioni degli amministratori, fornendo anche supporto e proposte di soluzioni pratiche. Gli ingorghi di autostrade e Aurelia delle scorse vacanze di Pasqua, hanno riportato l'attenzione sui problemi di viabilità del nostro territorio".

"Sono 530 giorni che lo ripetiamo: in caso di complicanze avere il punto nascite presso un ospedale di livello DEA II, che include il maggior numero di reparti d'emergenza, può far la differenza. Non ci sono più i presupposti per rischiare di trascorrere un'altra estate lasciando il Santa Corona sprovvisto del punto nascite. Riapriamo subito il punto nascite" concludono dal comitato.