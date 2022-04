Borghetto e il flop dei Puc: su un centinaio di percettori del reddito di cittadinanza solo 2 hanno accettato le offerte del comune

"Più di un anno fa avevamo attivato sette progetti utili alla collettività, coordinati dal distretto sociale finalese, destinati ai percettori del reddito di cittadinanza. Di tutte le persone contattate, circa un centinaio, alla fine solo due si sono rese disponibili". A evidenziarlo è Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Numeri deludenti per i cosiddetti Puc, iniziative che prevedono l'utilizzo di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in attività di manutenzione degli spazi pubblici e finalizzate al miglioramento dei servizi cittadini. Un vero e proprio flop, all'insegna delle tante offerte declinate: "C'è chi ha dovuto declinare perché fisicamente non idoneo a certi tipi di lavoro - ha aggiunto il primo cittadino - ma c'è anche chi ha proprio rifiutato, ho richiesto che queste persone vengano segnalate come prescritto dalla legge". Alla terza segnalazione di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, infatti, si perde il diritto a percepire il sussidio.

"È evidente che questa misura abbia avuto uno scopo sociale importante - continua Canepa - però è altrettanto vero che non è possibile che le persone che ne usufruiscono non rendano alla collettività i soldi percepiti. Oltretutto il reddito di cittadinanza ha causato problemi anche alle attività lavorative, soprattutto a quelle stagionali, che faticano a reperire personale poiché i percettori del reddito, qualora si impegnassero con queste attività, perderebbero il diritto a riceverlo. Inoltre, non è un mistero che in molti si propongano addirittura per lavorare in nero in modo tale da non risultare occupati. È un sistema che non può stare in piedi".

Per quanto riguarda i due profili che hanno accettato gli incarichi proposti dall'ente borghettino (e che saranno operativi per un numero di ore direttamente proporzionale a quanto percepito), uno ha già iniziato la propria attività nel settore dei lavori pubblici. L'altro, invece, nei prossimi giorni sarà impegnato nel settore dei servizi al cittadino. "L'attivazione è stata lunga, c'è da infatti da seguire un percorso come se si trattasse di vere e proprie assunzioni" ha concluso il sindaco Canepa.