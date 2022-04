"Questa mattina, in frazione Enesi, insieme alla sezione Anpi di Leca, abbiamo deposto dei fiori sul monumento alla memoria dei tre partigiani Pierino Isnardi, Francesco Vignola, Stefano Viaggio, trucidati dai Nazifascisti il 24 aprile 1945".

Cosi commenta in una nota il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero che aggiunge: "Una piccola cerimonia per non dimenticare".