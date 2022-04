Dopo quasi 30 anni il Centro Storico del Finale via da Castel San Giovanni: "Lasciamo, nostro malgrado, anni di passione e sacrifici"

All'incirca una settimana di tempo per portare via le oggetti, gli abiti e le attrezzature di scena. Dopodiché, il prossimo 30 aprile, il Centro Storico del Finale non sarà più parte integrante della gestione di Castel San Giovanni.

La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi all'associazione insediatasi circa trent'anni fa, all'inizio degli anni '90, nella fortezza che domina Finalborgo, dalla Soprintendenza attraverso la Direzione regionale Musei Liguria, la quale nelle scorse settimane ha firmato un nuovo protocollo di intesa per la gestione della struttura storica col Comune (leggi QUI).

Non proseguirà quindi, per il momento e almeno nelle intenzioni degli enti proprietari, la collaborazione col Centro Storico, capace in questi anni di diventare cuore pulsante, promotore di iniziative nel corso degli anni trasformatesi in appuntamenti immancabili (la più celebre senza dubbio il Dino da Nuxe dal 2001, ma anche le "Storie al Chiaro di Luna" e palcoscenico dello spettacolo pirotecnico di chiusura del "Viaggio del Medioevo").

"Gli enti in questione non hanno più alcuna intenzione di utilizzare la nostra disponibilità, fino ad oggi dimostrata, nella gestione del Castello" commenta il direttivo dell'associazione finalese ricordando le tappe di quel "compito fino ad oggi assunto e portato avanti con passione e sacrificio" che ha visto in questi anni il forte rimanere vivo e aperto alla curiosità di tanti turisti e appassionati di storia non solo grazie agli eventi.

"L'interesse dell'Associazione verso il Forte era iniziata fin dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso, con le prime edizioni delle 'Escursioni in Notturna ai Castelli Finalesi', svoltesi nelle estati di quegli anni, le quali, fino al 1999 (anno del termine dei lavori di restauro della struttura), avevano subito solo limitate interruzioni dovute, essenzialmente, alle lavorazioni edili in corso" scrivono dal direttivo, che dal 1999 al 2001 "si era impegnato, in maniera volontaria e gratuita, all'apertura domenicale della struttura al pubblico".

Da lì sempre un maggiore utilizzo degli spazi della fortezza con gli eventi già ricordati, fino al 2018, da quando "grazie a contratti specifici (questa volta onerosi) con la proprietà del Forte e il concreto impegno di alcuni Soci, ha mantenuto l'apertura continua e gratuita al pubblico della struttura, impegnandosi nel contempo nella sua pulizia interna ed esterna e manutenzione ordinaria delle aree limitrofe al Forte, oltre infine le visite guidate di tutti i bambini delle scuole primarie del nostro Comune e le innumerevoli scolaresche di ogni ordine e grado, locali e non, provenienti da altri comuni".

E se l'augurio a chi arriverà è, da parte dell'associazione di "continuare e mantenere il lavoro fino ad oggi svolto" anche a fini di promozione e per "rendere sempre disponibile l'intera struttura ai flussi di visita locale e turistica", l'Amministrazione Frascherelli non pare chiudere le porte della fortezza (che nelle intenzioni della Soprintendenza potrebbe tramutarsi in museo) ai vecchi "inquilini".

"Il Centro Storico è stato, è, e sarà sempre un importante punto di riferimento per la nostra Città e vorremmo, pur consapevoli che le scelte non spettano a noi, che possa continuare ad esserlo anche nella futura gestione del forte" spiega il sindaco Frascherelli a nome dell'amministrazione, definendosi "profondamente grati per il servizio svolto non soltanto in termini di gestione dello stesso con visite ed eventi che tutti noi finalesi abbiamo seguito e ammirato, ma anche per le energie spese per il suo mantenimento che hanno permesso alla struttura di permanere in ottimo stato manutentivo fino ad oggi"..

"Il contributo di una grande e generosa associazione di volontariato è particolarmente prezioso ed il valore della sua collaborazione è enorme - aggiunge il primo cittadino - Perderlo significherebbe poi rimpiangerlo anche perché difficilmente si sarà capaci di sopperire alla sua mancanza. Lavoreremo affinché anche in futuro l’Associazione possa essere parte attiva" conclude.