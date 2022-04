Peculato, respinto il ricorso alla Cassazione contro la sospensione da dg di Sca di Massimo Parodi

Era stato respinto a febbraio il ricorso al Tribunale del Riesame a febbraio e qualche giorno fa anche la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati Massimo Boggio e Giovanni Maglione. Al centro la sospensione come direttore generale di Sca di Massimo Parodi.

"Dobbiamo leggere le motivazioni della Cassazione - ha spiegato il legale Boggio - noi abbiamo comunque chiesto l'interrogatorio nel quale produrremo altri documenti al Pm e avremo altre spiegazioni da dare, ci sono documenti che dicono che aveva diritto all'auto di servizio".

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla infatti ha notificato l'avviso di conclusioni indagini.

Lo scorso 11 gennaio il personale dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Alassio aveva notificato una misura cautelare interdittiva con sospensione temporanea dal pubblico servizio a Parodi e il provvedimento era stato emesso dal gip per l’imputazione provvisoria di peculato.

Infatti a seguito di accurate indagini, all'ex presidente del consiglio comunale di Alassio sarebbe stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 35 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

Il provvedimento, che ha una natura provvisoria e cautelare, era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio.

Durante l'interrogatorio gli avvocati, avevano presentato una memoria difensiva con investigazioni difensive ed era stata richiesta la revoca della misura interdittiva con il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla che aveva dato il parere contrario.

"Nella sua attività da amministratore delegato ha recuperato un incasso da un 1 milione e 400 mila euro, non è un aspetto da sottovalutare, con la situazione di Sca che è notevolmente migliorata rispetto a prima" ha continuato l'avvocato Massimo Boggio.