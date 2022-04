25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona

Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

SAVONA:

Lunedì 25 Aprile alle ore 10.00 al Cimitero di Zinola deposizione di corona d'alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza - Lettura a cura dell'ANED della poesia "Gli Zebrati" di Maria Musso Gorleri, ex deportata politica nel Lager di Ravensbruck. La S. Messa sarà invece celebrata dal Vescovo della diocesi Savona–Noli, Mons. Calogero Marino. Alle ore 11.30 in Piazza Mameli deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Per la cerimonia del 25 aprile sarà a disposizione un servizio bus gratuito.

LEGINO:

La partenza è fissata alle ore 9.30 da Piazza del Popolo (ex pesa pubblica). La sezione Anpi "Mario Rossello" di Legino, in collaborazione con La Società Fratellanza Leginese Aps e il Circolo Arci Milleluci Aps e con il patrocino della Città di Savona, organizza le celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione ed il 75° della Costituzione Italiana. Il programma del 25 aprile: ore 9.50 concentramento in piazza don Aragno (della chiesa); ore 10.00 partenza del corteo; ore 10.10 deposizione e benedizione delle corone alle lapidi presso le Scuole di Legino; ore 10.15 orazione ufficiale della signora Ombretta Rossetto, figlia del martire Giovanni Rossetto. Al termine ritorno alla Società Fratellanza Leginese Aps - Circolo Arci Milleluci Aps di via Chiabrera 4 dove verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. La cittadinanza è invitata.

25 APRILE R-ESISTE

Torna inoltre sulla Fortezza del Priamar l'evento "25 Aprile Savona R-Esiste" organizzato dall'Anpi provinciale che è riuscita a ridare vita, grazie all'ausilio di diverse realtà, alla manifestazione tanto attesa.

Al Palazzo del Commissario saranno presenti le mostre a cura della Cgil per i 120 anni della Camera del Lavoro di Savona e due curate dall'Isrec e dall'Aned. Nella cappella sconsacrata invece saranno presenti le proiezioni e audiovisivi a cura di Udi.

Nel pomeriggio con inizio dalle 13.30 invece spazio a giochi per bambini a cura di Progetto Città Ludobos e Collettivo Matassa. Nell'area della Cittadella adiacente al Palazzo della Sibilla dalle 12/12.30 merendino di Matassa pranzo al sacco/porta cibo da condividere e tanta musica dalle 13:30 alle 14:30 con i Fuori Tempo & Remora31; 14:30 - 15:00 MusicAct Gab & Dad + Ricky T blues / country con testi recitati; 15:10 - 15:40 Zona Margine con Alma Spina, Gabriele Lugaro, Andrea Avalli; 15:50 - 16:20 Andrea Piuma & Band; 16:30 - 17:10 Hip Hop Jam Freestyle; 17:20 - 18:00 MDPAE musica discreta per ambienti eleganti.

Durante i cambi palco ci saranno interventi al microfono di collettivi savonesi impegnati nel sociale: One Love FC - calcio popolare antirazzista; Youngle Savona - Servizio di ascolto; Doposcuola popolare / Villapiana Antifa; NUDM - Non Una Di Meno Savona; Presentazione fanzine Savona Contro, ricordando Gigi Capra. Saranno presenti anche laboratori di pittura collettiva, “Yarn Bombing” - porta il tuo filo, banchetti autoproduzioni, scrittura creativa e una pentolaccia a sorpresa.

Alle 16.00 inizierà il monologo di Giorgio Scaramuzzino "Questa zebra non è un asino" oltre a letture dell'associazione "Leggere in Cerchio". Nel piazzale della Cittadella saranno presenti due stand di Anpi, Emergency, Svolta, Arci, Anteas, UARR, Libera, Lega ambiente, AUSER Savona, Villapiana antifascista e antirazzista, One Love Football club, Federalisti Europei e Libreria Coop Savona. Musica a cura di Radio Jasper. Sarà presente anche con uno stand la comunità ucraina. Dalle 14.30 apriranno alcuni inoltre alcuni stand gastronomici di generi alimentari e bevande.

Dalle 18 infine nel piazzale del Maschio spazio alla musica ed apriranno le danze Rude Crew (giovane collettivo hip hop da Savona); dalle 18:45 Fishbones (Band Rock'n'Roll); 20:15 Addict Ameba (Afro, Jazz, Punk, Latin); 21:45 Tonino Carotone Band.

ALASSIO:

Lunedì 25 aprile 2022 alle ore 10 piazza della Libertà. La cerimonia sarà aperta dal sindaco di Alassio Marco Melgrati, con un saluto ai convenuti. Seguirà la Santa Messa, i saluti dell'Anpi e l'orazione della vicepresidente Anpi Alassio-Laigueglia, la professoressa Lorena Nattero. Al termine dell'orazione si terrà la premiazione del concorso indetto dall’Anpi fra i ragazzi delle scuole di Alassio e Laigueglia. La “Ollandini Orchestra” dell’Istituto Comprensivo statale di Alassio eseguirà brani musicali. La cerimonia di chiuderà con la deposizione delle corone in comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento agli Alpini e alla lapide sul Pontile Bestoso.

ALBENGA:

Albenga celebra la Festa della Liberazione. Ecco il programma del 25 aprile: ore 9.45: Raduno in Piazza del Popolo presso il Monumento del Partigiano; ore 10.10: Breve saluto del Sindaco e orazione ufficiale del professore Marchisio. A seguire presentazione del “Cammino della Memoria” a cura di Mario Moscardini. Partenza del corteo per il monumento alla Memoria Bunker alla Foce del Centa con percorso: viale Martiri della Liberta – via Fiume – via Trieste – via XXV Aprile – via Deportati Albenganesi.

ALBISOLA SUPERIORE:

Lunedì 25 aprile: Ore 08.30 - Partenza delegazione dal Comune per deposizione corone. Ore 08.45 - Deposizione di corona presso Monumento dei Caduti di Ellera. Ore 09.15 - Deposizione corona Pannello caduti al Cimitero della Pace. Ore 09.30 - Deposizione corona Monumento ai Caduti degli Alpini. Ore 09.50 - Deposizione corona atrio del Palazzo comunale. Ore 10.00 - Deposizione corona monumento ai Caduti salita Chiesa S. Nicolò. Ore 10.30 - SS. Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò in Albisola Superiore.

Lunedì 25 aprile (Programma congiunto con Comuni di Albissola Marina e Stella) Ore 12.00 - Onore e Omaggio istituzionale al Presidente Sandro Pertini.

Delegazioni dei Comuni e dell’A.N.P.I. si recheranno a Stella per un momento di raccoglimento presso la tomba del Presidente Sandro Pertini.

BORGHETTO SANTO SPIRITO:

Lunedì 25 aprile l’Amministrazione Comunale e l’A.N.P.I. sezione di Borghetto Santo Spirito celebrano la Festa nazionale della Liberazione, che si svolgerà con il seguente programma: ore 9,50 Raduno delle autorità e dei partecipanti in piazza S.Antonio; ore 10,00 S.Messa in suffragio dei Caduti nella Parrocchia-Santuario di S.Antonio; ore 10,30 Corteo sino a piazza Enrico Fermi presso il monumento ai Caduti, commemorazione della giornata da parte del Sindaco, orazione del rappresentante dell’ANPI Maurizio GUALDI, deposizione corona d’alloro; ore 11,00 corteo sino a Piazza Libertà presso il monumento alla Costituzione e deposizione fiori alla lapide ai Caduti di palazzo Pietracaprina.

CAIRO MONTENOTTE:

Lunedì 25 aprile, a partire dalle ore 10:00, sarà il monumento ai caduti, nella rinnovata piazza della Vittoria, ad ospitare la solenne celebrazione della Liberazione. Nel limitrofo Anfiteatro del Palazzo di Città, terranno il loro discorso commemorativo il sindaco Paolo Lambertini e il presidente dell’Anpi Leda Bertone, con i canti degli alunni dell’Istituto Patetta e l’esibizione della Banda Comunale “G.Puccini”. Presso il foyer del Palazzo di Città dal 21 al 25 aprile sarà possibile visitare la mostra “Valbormida Resistente” a cura dell’Istituto Patetta.

CARCARE: Appuntamento alle 9.30 in piazza Caravadossi, alle 9.45 deposizione corona e fiori ai quattro monumenti con saluto delle autorità, dell'Anpi e degli alpini; alle 11.00 santa messa a suffragio dei caduti

CELLE LIGURE:

Le celebrazioni del 25 aprile a Celle partiranno dalle ore con la benedizione delle corone d'alloro dalla chiesa di San Michele Arcangelo; alle 9.20 spazio al posizionamento dalla lapide in località Torre; alle 9.40 al Monumento ai Caduti a Pecorile; 10.15 al Monumento ai Caduti di Sanda; alle 10.30 in piazza San Michele partirà il corteo e alle 11.00 verrà posizionata una corona al cippo dei Fratelli Figuccio in via Sant'Antonio; alle 11.30 poi al Monumento ai Caduti di via Bernardo Arecco e infine alle 12 in piazza Arecco discorso del sindaco Caterina Mordeglia. Gli alunni delle scuole di Celle leggeranno brani sulla Resistenza.

CERIALE:

A Ceriale, dopo i due anni di emergenza Covid, si torna alla tradizionale celebrazione pubblica, alla presenza del sindaco Luigi Romano e del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando. Durante la cerimonia il trombettiere Salvatore Sferrino suonerà alcuni brani: Inno nazionale, Silenzio, Fischia il vento… Programma della cerimonia - Ore 10,15 Raduno autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale - Ore 10,30 Corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile - Ore 10,45 Deposizione corona al Monumento al Partigiano, saluto del sindaco Luigi Romano, orazione ufficiale tenuta da Daniele La Corte (giornalista-scrittore-direttore scientifico del Museo della Resistenza di Imperia). Con la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi.

FINALE LIGURE:

A Finale classico consiglio comunale dedicato alla Liberazione (ore 9.30), successivamente il corteo con la deposizione di corone e fiori presso i principali monumenti finalesi in ricordo ai caduti e, a concludere, cerimonia di intitolazione della nuova piazza presso il molo di Finalpia a Mario Cocco (ore 11), partigiano e storico presidente dell'Avis cui è dedicata la sezione locale.

LOANO:

Loano celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Alle 11 è in programma il raduno in piazza Italia. Il corteo si sposterà poi nei giardini “Sandro Pertini” per la posa di un mazzo di fiori davanti al monumento alla Resistenza. Alle 11.20 trasferimento presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare. Interverranno il sindaco di Loano Lettieri Luca, il presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano Roberto Sattanino, la dirigente scolastica Ivana Mandraccia e gli studenti dell'istituto Falcone. Seguirà l''orazione di Nadia Morachioli della segreteria provinciale di Anpi.

PIETRA LIGURE:

Alle ore 9.00 ritrovo in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Municipio; ore 9.15 sfilata per le vie cittadine accompagnati dalla Soc. Filarmonica G.Moretti" con deposizione corona al Monumento ai Caduti e successivo omaggio al Monumento al Partigiano; ore 10.00 Santa Messa nella Basilica "San Nicolò di Bari» in suffragio dei defunti; ore 10.45 Piazza San Nicolò: saluto del Sindaco Luigi De Vincenzi; ore 11.45 Deposizione di una corona al cippo commemorativo dei Caduti di Ranzi. Accoglieranno i convenuti gli studenti dell'Istituto comprensivo con canti e letture.

QUILIANO:

Il 25 aprile alle ore 9.00 cerimonia di commemorazione dei caduti Cairoli, Marcenaro e Rocca presso il cippo (dietro cimitero di Quiliano); alle ore 10.30 messa a Roviasca. A seguire aperitivo offerto dal Circolo ACLI. Alle ore 13.00 pranzo garibaldino presso la SMS Montagna. Alle ore 16.00 cerimonia di inaugurazione “Murales Resistenti” mostra a cielo aperto in Piazza Costituzione presso la sede della Biblioteca. Elaborati fotografici e grafici realizzati dagli studenti dell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. Saluti del sindaco e dei ragazzi e ragazze del CCR. Alle ore 16.30 – Tour presso i “Murales Resistenti” mostra a cielo aperto. Partenza da Piazza Costituzione, ognuno con i propri mezzi.

SASSELLO:

Alle ore 7:30 ritrovo presso Piazza Rolla; alle ore 8.00 deposizione sui Cippi Commemorativi Palo, Piampaludo, Piancastagna, Cippo Don Minetti (Loc. Maddalena), Bocciofila "U. Pastorino"; ore 10:30 Raduno in Piazza Concezione Deposizione Corona; ore 10:45 partenza del Corteo per il Monumento ai Caduti (Via Bastia); ore 11.00 Deposizione Corona, santa Messa al Campo e orazione commemorativa.

SPOTORNO:

A Spotorno le celebrazioni, a partire dalle 9.30, vedranno il corteo per le vie cittadine dalla sede dell'Anpi fino al monumento di piazza della Vittoria dove verrà celebrata la Santa Messa e poi interverranno il segretario di Spi Cgil Fausto Dabove, il sindaco Fiorini e i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi.

VADO LIGURE:

La giornata di lunedì 25 aprile è ricca di appuntamenti. Alle ore 8,15, nella frazione di Sant’Ermete è prevista la Liturgia della parola presso il locale Monumento ai Caduti, seguita dalla deposizione di un mazzo di fiori presso il medesimo Monumento. A seguire, presso il Cimitero di Bossarino di Vado Ligure, l’omaggio al Sacrario dei Partigiani, con la deposizione di un mazzo di fiori. A Vado Ligure, alle ore 9.30, S. Messa in Suffragio di tutti i Caduti per la Liberazione presso la Chiesa di S. G. Battista, seguita, alle ore 10.15, da un corteo cittadino che partirà dalla piazza antistante la Chiesa per raggiungere il Monumento ai Caduti, realizzato dallo scultore Arturo Martini e situato nei giardini C. Colombo. A partire dalle 15.30, si torna nella frazione S. Ermete, presso la S.M.S. “Diritti e Doveri” di Via Bellandi, dove si terrà invece un incontro con i cittadini e si svolgerà un corteo tra le vie delle frazione. A seguire, merenda con fave, salame e focaccette.

VILLANOVA D'ALBENGA:

Alle 9.15 raduno al Monumento ai Caduti; alle 9.30 deposizione corona e alzabandiera; ore 9.45 santa messa in suffragio di tutti i caduti; 10.30 inaugurazione del salone dei fiori, mostra sulla Resistenza e ricordi e testimonianze.

Per segnalare il programma delle celebrazioni negli altri comuni potete contattare l'indirizzo mail direttore@savonanews.it.