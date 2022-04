I disturbi digestivi: cosa c’entrano con i denti?

Cari Lettori, sicuramente tra le vostre conoscenze c’è qualcuno che soffre di questi disturbi, vediamo tutti i giorni in TV la pubblicità di farmaci e rimedi atti a contrastarli.

-Cosa c’entra tutto ciò con i denti?- direte voi…

-c’entra eccome!- vi rispondo io -ed è un legame a doppio filo, che ora vi spiego-

La correlazione più intuitiva riguarda la causa dei disturbi digestivi: tutti sappiamo fin da piccoli che per digerire bene è importante masticare correttamente il cibo e, per farlo, è importante avere denti sani e correttamente posizionati; solo così il processo masticatorio risulta efficiente e consente ai succhi gastrici di agire in maniera ideale sul cibo ingerito.

Vi ho parlato però di un “doppio filo”, ovvero i problemi digestivi possono essere causa di danni ai denti, immaginate come? No?

Semplice: tra i disturbi più diffusi della digestione c’è il reflusso gastro-esofageo: per molteplici ragioni sia di predisposizione famigliare che di abitudini alimentari e di vita accade che i succhi gastrici risalgano nell’esofago fino alla bocca. La presenza ripetuta di questi acidi a contatto con i denti, ne causa la demineralizzazione ed erosione con danni importanti allo smalto che portano ad una riduzione della capacità masticatoria e conseguente aggravamento dei problemi digestivi.

Per ripristinare i denti così danneggiati occorrono importanti interventi di restauro, con ripristino della loro forma originale tramite intarsi in composito o ceramica da “incollare” sui denti danneggiati. A ciò vanno associate terapie mediche e cambiamento degli stili di vita atti ad eliminare le cause, altrimenti non c’è restauro che possa durare a lungo!

Come vi racconto sovente la terapia più efficace è sempre la prevenzione: avere denti sani ed efficienti fin da piccoli, avere sane abitudini alimentari e di vita, non lasciarsi prendere dallo stress e dalla frenesia… insomma: prendersi gli spazi per “godersela” ricordandoci che “del doman non v’è certezza!”

