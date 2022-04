L'omaggio di Pietra Ligure a Padre Gaetano Alberti, De Vincenzi: "Ha seminato tanto per far crescere una generazione di persone vere" (FOTO)

"Questa sera, con gli Assessori Vaianella e Pastorino e in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, abbiamo preso parte alla solenne celebrazione in memoria di Padre Gaetano Alberti che si è tenuta presso la parrocchia di Nostra Signora del Soccorso".

A distanza di 30 anni dalla sua scomparsa, infatti, Pietra Ligure ha omaggiato il frate, figura di rilievo per tutta la comunità, con una Santa Messa e una targa in memoria.

"Grazie a Padre Gerolamo e a tutta la comunità francescana del Soccorso per il graditissimo invito a partecipare alla S. Messa e all'inaugurazione della targa in memoria di Padre Gaetano, una iniziativa bella e importante a trent’anni dalla sua scomparsa - ha aggiunto il primo cittadino - Non solo la parrocchia di Nostra Signora del Soccorso ma tutta Pietra Ligure ricorda questo francescano davvero speciale, rimasto profondamente e indelebilmente nei cuori e nelle menti di moltissime persone, non solo nell’ambito dei fedeli e della comunità religiosa del Soccorso ma di tutta Pietra Ligure e oltre. Una persona semplice e umile ma molto, molto determinata nel fare il bene dei suoi ragazzi, per farli crescere spiritualmente e come persone".