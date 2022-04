25 aprile, Pd Savona: "L'antifascismo è un patrimonio di tutti, va preservato e celebrato"

"Il Partito democratico di Savona e della provincia - si legge in una nota - saluta con grande entusiasmo il ritorno, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, di due appuntamenti come la fiaccolata del 24 aprile e, nel pomeriggio del giorno seguente, la manifestazione '25 aprile (R)esiste' sul Priamar".

"L'antifascismo è il fondamento delle nostre istituzioni democratiche ed è nell'anima stessa di una città come Savona, medaglia d'oro della Resistenza. Un patrimonio di tutti, che va preservato e va celebrato, in una occasione come il 25 aprile, in modo unitario e scevro da polemiche".

"Per questo ci auguriamo che la partecipazione popolare alle manifestazioni del 24 e 25 aprile sia la più vasta possibile e molti di noi si stanno già adoperando per l'organizzazione e la riuscita delle iniziative" concludono i Dem.