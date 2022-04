25 aprile, Andora ricorda i martiri della Resistenza, il sindaco Demichelis: “Grati per il sacrificio dei partigiani”

Alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti di ANPI, Croce Bianca, Associazione Alpini, si è svolta la Santa Messa celebrata da Don Stefano, a cui è seguito il saluto del Sindaco Mauro Demichelis e della Presidentessa della sezione locale dell'ANPI dottoressa Serena Ziliani.

Nel suo discorso Demichelis ha fatto un richiamo alla guerra in Ucraina. "Siamo straziati dalle immagini che ci arrivano dalle città ucraine e siamo richiamati ancora una volta a sottolineare come libertà e democrazia non siano scontate, ma che vadano fortificate ogni giorno, nel rispetto dei principi e dei valori che sostanziano una nazione che crede nella libertà di pensiero, nel rispetto dell'autonomia degli altri stati e nel diritto di tutti a vivere e desiderare un assetto democratico che favorisca l'espressione delle opinioni e uno sviluppo economico e sociale che permetta la realizzazione personale, oltre la soglia della semplice sopravvivenza – ha affermato il sindaco Mauro Demichelis prima di fare l'elenco e ricordare i caduti della Resistenza.

"Si ha umana pietà per ogni profugo, perché ogni guerra è da contrastare e la pietà e la pace è dovuta ad ogni latitudine - ha proseguito Demichelis - Ma siamo umani e all'indomani di una crisi sanitaria, temiamo per la nostra libertà e sentiamo ancor più gratitudine e comprendiamo il valore del sacrificio di partigiani e martiri della Resistenza come Alessandro Carminati, Alberto Divizia, Giovanni Molineri, Giovanni Rattalino e Luigi Vaghi, Enrico Barusso, Enrico Canepa e coloro che come Casimiro Briozzo, Filippo Ferrari, Franco Vaccari, Giacomo Bianco, Giovanni Barale ad Andora vennero fucilati. Ricordiamo insieme anche le parole illuminanti di Noris Faustelli e ringraziamo Leopoldo Fassio che ancora oggi è testimone fra i giovani degli orrori della guerra e della dittatura".

La presidente dell'Anpi Serena Ziliani, nel suo intervento, ha parlato anche della diffusione dei valori della Resistenza fra i più giovani e del concorso proposto con successo agli studenti delle scuole medie "Discriminazioni: storia del passato o realtà presente?" che ha visto premiare pregevoli lavori di grafica sul tema, al termine di una serie di incontri a distanza sul tema dell'immigrazione e delle persecuzioni.