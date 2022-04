L'umanità e i valori del dottor Mario Cocco illuminano il 25 aprile di Finale: intitolata all'ex presidente Avis la piazza del molo

Il ricordo di quel che questa data rappresenta per la Repubblica Italiana, nel nome del dottor Mario Cocco, medico e partigiano storico presidente dell'Avis di Finale Ligure, ha spazzato via con un'ampia partecipazione popolare e associazionistico le polemiche sulla mancata presenza della minoranza al Consiglio Comunale dedicato al 25 aprile.

Un ricordo commosso destinato a rimanere segnato con maggior profondità nella memoria dei finalesi per i quali il suo nome sarà legato alla piazza antistante il molo di Finalpia a lui intitolata con una cerimonia svoltasi stamani dopo il classico consiglio comunale.

Una persona cara ai suoi concittadini "non tanto per quel che ha fatto, ma come l'ha fatto, il suo essere sempre gentile, charmante, apprezzabile per le scelte che ha fatto in vita, per quanto ci ha dato e la testimonianza lasciataci e che tanti portano nel cuore" ha detto il sindaco Ugo Frascherelli.

Testimonianze che arrivano dalla Seconda Guerra Mondiale, da quella lotta per la liberazione dall'invasore vissuta in particolar modo sull'Appennino Emiliano con parecchi studenti dell'Università di Bologna, come ha ricordato l'amica Claudia Carosi, per tanti anni insieme a lui anche con l'avis finalese: "Finiva sempre con le lacrime agli occhi parlando di Resistenza. Dopo l'8 settembre era uno dei tanti 'sbandati', scappato da Finale e tornato nelle terre di sua madre dove era stato riconosciuto come tale. La Resistenza gli ha lasciato una grande umanità, conosceva le storie, gli affetti, i sentimenti di ognuno dei suoi compagni. Un rapporto durato anche dopo la guerra, che gli aveva lasciato dentro una grande umanità, segno delle drammatiche scelte dovute prendere".

Al momento molto toccante non poteva mancare il ricordo della sezione locale dell'Anpi, con un auspicio: "Il nome di Mario Cocco non dev'essere solo una scritta su una targa ma un qualcosa, un senso di antifascismo, da tramandare - ha sottolineato il presidente Italo Mazzucco, lanciando una proposta -. Oggi dovremmo trovare un modo che tutti gli altri luoghi della Resistenza ligure vengano ricordati, un progetto aperto a tutti i comuni. Sarebbe bello questa cosa venisse fatta col linguaggio delle nuove generazioni".

Non solo partigiano e medico il dottor Cocco. Il suo contributo fondamentale anche come volontario e medico Avis, come ha ricordato l'attuale presidente finalese Ripamonti: "Nel 1954, dopo la laurea, è entrato in Avis come medico diventandone presidente dal '58 al' 96 e poi negli anni 2000 e, con l'idea da lui portata, continua a vivere nella nostra associazione. Ancora oggi i suoi insegnamenti ci vengono a mente quando ragioniamo su come muoverci. Ha puntato a salvaguardare la salute dei donatori, non solo con le visite annuali ma pure con l'acquisto di un'importante macchinario in grado di salvare vite, con un'indagine epidemiologica sull'epatite C. Insomma, era l'Avis".