Pietra Ligure di nuovo in piazza per festeggiare il 25 aprile (FOTO)

Dopo due anni di stop dovuti all'emergenza Covid, Pietra Ligure ha nuovamente celebrato il 25 aprile con una sentita e partecipata manifestazione pubblica.

La giornata è iniziata con il corteo composto dalle autorità civili e militari (i sindaci di Pietra Ligure, Tovo San Giacomo e Giustenice, l'onorevole Sara Foscolo oltre agli esponenti delle forze armate), dai vari componenti delle associazioni presenti (ANPI, Marinai d'Italia, associazione Alpini, associazione Carabinieri e Società di Mutuo Soccorso) e dal pubblico giunto per l'occasione che - partendo da piazza Martiri della Libertà accompagnato dalla musica della banda "G. Moretti" - ha raggiunto diversi luoghi simbolo del paese.

Il corteo ha quindi reso omaggio al Monumento ai Caduti e a quello dedicato al Partigiano, entrambi presenti sul lungomare, dopodiché nella basilica di San Nicolò si è svolta la Santa Messa in suffragio dei defunti. Al termine della funzione, piazza San Nicolò ha fatto da cornice alle orazioni di Marilena Massone (segretaria cittadina dell'ANPI) e del sindaco Luigi De Vincenzi.

"Ogni nazione ha una data per festeggiare il proprio compleanno, quella dell'Italia è il 25 aprile - ha sottolineato il primo cittadino - senza questa giornata non ci sarebbero poi state il 2 giugno e altre date importanti per il nostro Paese".