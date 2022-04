Toirano, il Comune spazza via le fake news sull'autovelox: "Nessuno spostamento a valle, è in manutenzione"

"Relativamente alle tante fake news che stanno circolando in questi giorni sul web, sentiti i funzionari della Provincia di Savona - ente gestore dell’autovelox installato sulla strada provinciale SP60 in prossimità del civico cimitero- gli stessi ci hanno informato che l’autovelox è in manutenzione". A darne notizia è il Comune di Toirano attraverso la propria pagina Facebook istituzionale.

Nei giorni scorsi, infatti, sui social ma non solo hanno iniziato a circolare diverse voci legate all'improvvisa scomparsa dell'apparecchio rileva velocità presente lungo la strada provinciale che percorre il territorio toiranese.