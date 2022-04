A Tovo ritorna la Processione della Madonna delle Grazie, ma i "Portatori di Statua" sono sempre meno. Il sindaco Oddo: "C'è necessità di braccia e di passione"

Domenica 1 maggio tornerà, dopo due anni di stop causa emergenza Covid, la Processione della Madonna delle Grazie a Tovo San Giacomo. Per l'occasione i "Portatori di Statua" cercano aiuto dai giovani e meno giovani del paese, a svelarlo è il sindaco Alessandro Oddo:

"La squadra di volontari, capitanati dal veterano Mimmo du re (Giacomo Boragno classe 1935), ieri sera ha lavorato per preparare la statua della Madonna delle Grazie per la festa che si svolgerà, come tradizione, domenica prossima - ha spiegato il primo cittadino - Finalmente, dopo due anni, si terrà la Processione lungo le strade di Tovo".