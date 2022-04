Amici della Cardiologia del San Paolo: il dottor Alberto Somaschini è il nuovo presidente

L’associazione savonese "Amici della Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona" ha il suo nuovo presidente: il dottor Alberto Somaschini, medico cardiologo del reparto savonese diretto dal dottor Pietro Bellone.

Subentra al dottor Alfredo Gandolfo, il quale ha gestito l’associazione negli ultimi quattro difficili anni riuscendo, con i fondi del "5Xmille" donati dai cittadini, a finanziare negli anni 2020 e 2021 corsi di formazione per il personale medico e infermieristico (corsi di ipnosi clinica e comunicazione ipnotica e un master universitario di secondo livello in terapia intensiva cardiologica), oltre all’ acquisto di sofisticate attrezzature per il monitoraggio dei pazienti critici, per un totale di circa 24mila euro.

Il nuovo presidente, bergamasco di nascita, si è laureato e specializzato in Cardiologia all’Università di Pavia e ha successivamente proseguito il suo percorso di formazione a Londra presso il Royal Brompton Hospital; presentato dal primario, è uno dei cinque giovani cardiologi non liguri che hanno scelto di entrare a far parte dell'équipe della Cardiologia del San Paolo.

"Il programma dell’Associazione nei prossimi mesi e anni sarà volto ad un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione savonese nelle attività dell’associazione e della Cardiologia del San Paolo - fanno sapere - anche tramite l’offerta agli studenti delle scuole superiori di esperienze conoscitive della realtà ospedaliera come già avvenuto in epoca pre-Covid, all’organizzazione di eventi pubblici dedicati alla conoscenza ed alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e al supporto al reparto di Cardiologia finalizzato alla formazione del personale ed all’acquisto di strumentazione all’avanguardia".