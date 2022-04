Riqualificazione della condotta dell'acquedotto, senso unico alternato notturno in via Nizza

Via al senso unico alternato dalle 22.00 alle 6.00 da questa sera, martedì 26 aprile a domenica 1 maggio.

Così è stato stabilito dall'ordinanza della polizia locale di Savona in merito all'intervento da parte di Ireti di riqualificazione della condotta dell'acquedotto all'altezza della porzione di via Nizza nei pressi del distributore di carburante "Q8 easy" presente a ponente del camping Vittoria.

I lavori quindi saranno svolti in notturna per cercare di non creare ulteriori disagi ad un traffico che è messo in ginocchio da mesi dal cantiere di riqualificazione di via Nizza e Corso Vittorio Veneto per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale.

Sarà garantito il transito veicolare in entrambe le direzioni tramite l'istituzione di una corsia di marcia e sarà istituito quindi un senso unico alternato disciplinato da un semaforo o, in alternativa da due movieri della ditta esecutrice.

Il transito dei mezzi di soccorso, l'accesso alle proprietà laterali ed il transito regolare dei pedoni in condizioni di sicurezza sarà garantito.