25 aprile ad Arnasco, conferita onorificenza al partigiano Giovanni Basso

L'onore ai Caduti di tutte le guerre e ai caduti per la Liberazione ieri 25 aprile è stato celebrato solennemente ad Arnasco. Il primo cittadino Matteo Mirone ha voluto invitare oltre 20 sindaci del Comprensorio Ingauno, da Tovo San Giacomo, Borghetto, a Nasino che hanno presenziato alla cerimonia unitamente al Prefetto di Savona Antonio Cananà e al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri che è anche sindaco di Calizzano.

Autorità, associazioni d'Arma, del volontariato e cittadini si sono quindi trovati davanti al Monumento ai Caduti ad assistere al canto dell'Inno di Mameli, all'alzabandiera, alle poesie declamate dai bambini di Arnasco e allo scandire dei nomi dei caduti della cittadina.

Ma il momento più commovente è stato quello del conferimento dell'onorificenza del comune al centenario appuntato della Guardia di Finanza Giovanni Basso, nativo di Arnasco e cittadino da sempre del piccolo paese. Combatté in Grecia e dopo l'8 settembre entrò nelle file della Resistenza, ma fu presto catturato dai nazisti che lo trasferirono in un campo di concentramento per lavorare in una fabbrica di armi. Liberato nel 1945 dall'Armata Rossa, volle subito rientrare nella sua Arnasco. Riprese servizio nella Finanza in varie località d'Italia, andando poi in pensione ai primi anni '80. Trascorre serenamente la sua vecchiaia nel suo paese natio e presto, a luglio, compirà 100 anni. Il riconoscimento lo ha ricevuto dalle mani del Prefetto e dal presidente della provincia.