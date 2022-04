Albenga, sabato 7 maggio un convegno sulla Pet Therapy

Il prossimo sabato 7 maggio presso l'Auditorium San Carlo di via Roma ad Albenga, dalle ore 9 alle 13.30, si terrà il convegno Interventi Assistiti con gli Animali - Pet Therapy. L'evento ha come obiettivo la corretta divulgazione e informazione relativa alla pratica degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

Al convegno saranno presenti: una figura dirigenziale di Alisa (dottore Moschi), che illustrerà le Linee Guida Nazionali; rappresentanti delle principali associazioni (Dott. Ricciu, Landriani e Briasco di Archipet -Genova e Dott. Sampietro di PeTeam - Imperia) che praticano questa attività sul territorio da molti anni, che illustreranno esperienze e attività fatte; veterinario esperto in comportamento animale ed esperto negli IAA (dottore Gecco), che illustrerà la gestione del cane; educatore cinofilo (Lioce) che illustrerà l'educazione del cane terapeuta.

Afferma Paolo Lioce organizzatore dell’iniziativa: “Gli effetti benefici degli animali sulle persone sono ormai una realtà scientifica accertata, interagire con essi permette infatti di scaricare ansie, di curare la depressione e in alcune patologie di aprire un dialogo, non basato sulle parole ma sulle emozioni. Da qui l’idea di realizzare un convegno sulla Pet Therapy. Non basta solo amare gli animali, bisogna anche comprenderli e saper gestire l'approccio alle varie tipologie di persone che ne potrebbero trarre benefici".

"Il nostro intento è quello di avviare un progetto ricreativo ed educativo anche nelle scuole (a partire dalle materne) partendo dalla conoscenza e rispetto dell'animale - conclude - Questi progetti siamo certi che miglioreranno l'attenzione e l'apprendimento, il rendimento scolastico, la curiosità, i rapporti sociali e ridurranno fenomeni di devianza, bullismo e abbandono scolastico".

La partecipazione al convegno è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni (entro e non oltre il 5 maggio) scentgameliguria@gmail.com - WhatsApp 340 1412066.