Giornata in ricordo dell'agente di custodia Andrea Schivo, le celebrazioni a Cairo Montenotte

Si svolgerà questa mattina la cerimonia organizzata dalla Sezione Aned di Savona e Imperia con il patrocinio del comune di Cairo Montenotte e della sezione Anpi Pietro Aliseo di Cairo Montenotte, con la fattiva collaborazione e il patrocinio della scuola di formazione della Polizia Penitenziaria presso la scuola intitolata alla memoria di Andrea Schivo, agente di custodia ucciso dalle SS nel campo di sterminio di Flossenburg il 29 gennaio 1945.

Andrea Schivo era nato a Villanova d'Albenga il 17 luglio 1895, tra il 1943 e il 1944 entro in servizio nelle carceri giudiziarie di Milano “San Vittore”, era addetto al V raggio gestito dalle SS, che ospitava i prigionieri ebrei per conto del comando germanico di Polizia di Sicurezza. Pur consapevole della ferocia nazista nel punire chiunque fosse stato scoperto a fornire assistenza agli ebrei, Schivo non esitò a portare il suo aiuto ai prigionieri ebrei e alle loro famiglie.

Tra la fine di giugno e i primi di luglio del 1944, sul pavimento di una cella del V raggio, occupata da una famiglia ebrea, i tedeschi rinvennero un osso di pollo, evidente resto di un pasto che non poteva certo essere stato servito dalla mensa del carcere. I sospetti caddero subito su un agente di custodia che poteva aver fatto da staffetta con l'esterno. La famiglia fu sottoposta a interrogatorio con tortura e confessò il nome del loro benefattore. Andrea Schivo fu dunque scoperto, arrestato e trattenuto per un breve periodo a San Vittore; dopo qualche giorno fu deportato nel lager di Bolzano e da qui nel campo di concentramento di Flossembürg, dove morì il 29 gennaio 1945 a seguito dei maltrattamenti subiti.

Il 13 dicembre 2006 l’agente Andrea Schivo è stato insignito dell’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni”, massimo riconoscimento concesso dallo Stato d’Israele. Il 13 settembre 2007 è stato insignito di Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria.

Dopo il saluto del direttore della scuola di formazione, Generale di Brigata Giuseppe Zito e i relativi saluti istituzionali, inizieranno i lavori per ricordare l'eroica figura dell'agente Schivo con gli interventi del presidente della sezione Aned di Savona e Imperia Simone Falco.

All'evento saranno presenti le autorità civili e militari, tutto il personale della scuola di Formazione, gli allievi prossimi agenti in preparazione del prossimo giuramento, una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Villanova d'Albenga, città natale di Andrea Schivo e i familiari dell'agente di custodia, oltre agli studenti dell'istituto "Patetta" di Cairo Montenotte.

Durante la mattinata sarà proiettato un video realizzato dalla sezione Aned di Savona e Imperia sulla storia della deportazione politica e razziale della provincia di Savona, durante gli scioperi del 1° marzo 1944 contro l'occupazione nazifascista.