“Il Viaggiatore Immobile”: la personale di Ciro Palumbo presso Arte è Kaos Bologna, alcune opere nella sede di Alassio

Arte è Kaos da Alassio approda a Bologna e apre uno spazio espositivo nel cuore del centro storico della città, a pochi minuti a piedi da Piazza Maggiore e dal Quadrilatero, dove il 6 maggio inaugura una nuova personale di Ciro Palumbo, dal titolo “Il Viaggiatore Immobile”: un dialogo con la pittura di Giorgio Morandi e con la città delle torri.

La mostra presenta in anteprima circa 25 lavori, generati da un dialogo ideale con il grande pittore bolognese. Curata e allestita dall’ art curator Luca Paoloni, è a ingresso libero e visitabile fino al 22 maggio. Diverse opere della personale saranno presenti presso i locali di Arte è Kaos Alassio.

Durante la serata inaugurale sarà presente l’artista e verrà presentato e reso disponibile il catalogo della mostra, con testi del Prof. Avv. Giulio Volpe, docente presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, e Alberto Marinelli, art curator della galleria Arte è Kaos Alassio.

Osservazione e lettura, è così che ha visto la luce “Il Viaggiatore Immobile”, l’ultimo ciclo di Palumbo, nel quale la Metafisica e il Surrealismo si mescolano ancora una volta. In questa serie, ancora più evidente è l’omaggio alla ricerca ideale che Morandi esprimeva attraverso i suoi paesaggi e le sue nature morte.

Palumbo con questa mostra torna ai suoi primi studi, riprende e approfondisce l’essenza assoluta che aveva colto dal pittore bolognese, concentrandosi sulla resa della luce e delle sue sfumature. Raggi impietosi delineano e rendono chiare le semplici figure della realtà, le immobilizzano per permetterci di far volare il pensiero oltre il nostro semplice piano materiale

In questo inedito ciclo di opere, Palumbo coglie quell’aura sospesa nei secoli che si avverte a Bologna e nelle pennellate di Morandi, a farla propria e a trasmetterla su tela. Gli oggetti solenni e immutabili come roccaforti eterne che Morandi utilizzava per le sue composizioni diventano, grazie al pennello di Palumbo, i protagonisti di una contemplazione verso scorci di inedite realtà: una serie volta a nuove plasticità, nuove riflessioni, nuove consapevolezze.

Una mostra - evento che celebra un’affinità con il più grande pittore bolognese, nonché uno dei più grandi pittori del Novecento italiano, e la città stessa di Bologna, vera culla europea di cultura, arte e bellezza

Ciro Palumbo nasce a Zurigo nel 1965 e attualmente vive e lavora a Torino. Il suo percorso artistico prende l’avvio dalla poetica della scuola Metafisica di Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, per reinventarne tuttavia i fondamenti secondo un’interpretazione personale del tutto originale. Nella sua ricerca procede attraverso momenti di contemplazione e silenzi metafisici, a cui si contrappongono espressività notturne e intimamente travagliate, dove si respira netto il distacco dall’immobilità silente che abita le tele del Pictor Optimus.

Le sue opere si presentano dunque come palcoscenici in cui gli oggetti presenti sono portatori di simbologie oniriche. Ciro Palumbo non è solo un pittore, ma di fatto un poeta che riflette, agisce e compone per coniugare metafore sull’inafferrabilità del tempo e l’incommensurabilità dello spazio, mostrando quindi la sua capacità di approfondire l’osservazione non tanto della natura, quanto delle impressioni immaginifiche che provengono dalla memoria.

Curioso ricercatore e studioso, lavora da qualche anno anche sul tema del Mito, interpretando la mitologia classica in chiave squisitamente moderna, e dandone una lettura profondamente colta e suggestiva. L’artista riesce dunque a sublimare e contestualizzare i miti antichi in spazi al di fuori del tempo, dimostrando la loro contemporaneità.

La sua formazione di grafico pubblicitario lo porta ad esercitare per anni la professione di Art Director in agenzie pubblicitarie di Torino. È durante questo percorso che scopre ed amplia le sue capacità visive e compositive. Successivamente, l’esperienza in una moderna bottega d’arte e la conoscenza di alcuni maestri contemporanei, lo conducono ad approfondire la tecnica della pittura ad olio con velatura.

Negli ultimi anni l’artista si dedica con successo anche alla scultura donando tridimensionalità, attraverso la terracotta, ai topos della sua poetica. Palumbo inizia la sua attività espositiva nel 1994, e ha al proprio attivo un centinaio di mostre personali in tutta Italia. Nel 2011 ha partecipato alla 54a Biennale di Venezia, padiglione Piemonte.

Tra le esposizioni internazionali sono da segnalare la presenza all’Artexpo di New York, al Context Art Miami, le mostre personali a Providence (USA) e in Svizzera a Bellinzona. Alcune opere di Palumbo sono presenti all’interno della collezione della “Fondazione Credito Bergamasco”, presso la “Civica Galleria d’Arte Moderna G. Sciortino” di Monreale (Pa), al Museo MACIST di Biella, al Palazzo della Cultura e al MACS di Catania.

Le sue opere sono pubblicate su importanti annuari e riviste di settore, inoltre alcuni dipinti si trovano all’interno di collezioni istituzionali e private in Italia e all’estero.