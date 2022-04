La vacanza immersa nella natura? Chalet, sauna, piscina, rafting, cavalli ed i monti intorno

Lo Stura River Village è pronto ad accogliere i suoi clienti per la stagione estiva 2022 garantendo la possibilità di scegliere fra relax, sport e divertimento, immergendosi negli scenari della Valle Stura di Cuneo.

Durante la stagione invernale sono stati fatti diversi lavori di ammodernamento negli Chalet, nelle Family Home e nelle Junior Suite, tutti attrezzati con nuovi impianti di condizionamento e deumidificazione, è stato installato il nuovo sistema di apertura porte con scheda elettronica; inoltre sono stati completamente rinnovati i bagni degli Chalet da 3-4 persone.

Nelle aree comuni, il bordo a sfioro della piscina è stato ricostruito in pietra di Luserna e l’illuminazione al suo intorno è stata completamente rinnovata.

Dopo la proficua collaborazione nell’estate scorsa è stato continua l’accordo di collaborazione con la Decathlon e l’apertura del punto vendita all’interno della struttura.

Stura River Village e Stiera-Rafting offrono vere esperienze “detox”, per chi vuole solo relax soggiornando nei confortevoli Chalet o, per gli amanti delle attività fisiche e dell’azione, con passeggiate in e-bike e divertenti discese in Rafting nello splendido fiume Stura di Demonte.

Info su: https://www.sturarivervillage.<wbr></wbr>it/.