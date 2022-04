Savona, dopo due anni di Covid il 25 aprile regna l'aggregazione sul Priamar (FOTO)

Facendo la salita per raggiungere la Fortezza del Priamar, una ragazza con la bandiera dell'Ucraina sulle spalle con sullo sfondo le bandiere italiane, colpisce.

La Resistenza che ha portato alla Liberazione del 25 aprile e la guerra sul territorio ucraino sono due realtà totalmente distinte come ha detto il 24 aprile in piazza Delle Nazioni Tiziana Pesce, figlia del comandante partigiano Giovanni Pesce e della staffetta partigiana Onorina Brambilla.

Però la voglia di libertà e di pace vanno a braccetto e la giornata di ieri sul luogo simbolo della città di Savona ne è stata la dimostrazione.

Anche solo un ritorno "alla normalità" dopo due anni di stop e di chiusure a corrente alternata a causa della pandemia da Coronavirus, hanno certamente portato le persone a "fiondarsi" in massa nel primo grande evento all'aperto del biennio.

Musica, stand, mostre, monologhi, giochi per bambini, la presenza di tanti giovani e meno giovani hanno arricchito l'evento Savona R-esiste.

La nostra libertà, cioè il potersi ritrovare a condividere un bicchiere o ascoltare un po' di musica non è per niente paragonabile alla libertà conquistata nel 1945 grazie a chi invece aveva perso la vita cercando di donarcela. E neanche con ciò che sta accadendo sul territorio ucraino.

Però il ricordo e la voglia di pace, non solo in un giorno di Festa, ma in tutto l'anno, sono lo strumento più forte di tutti. E le polemiche le spazza via il vento.