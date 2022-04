Savona, l’Associazione Musicale Rossini ricorda Renata Tebaldi con un concerto in recital

Giovedì 28 aprile alle 18 presso la Sala Stella Maris, in Piazza Pippo Rebagliati a Savona, nella particolare occasione del centenario della nascita di Renata Tebaldi, si terrà il concerto in recital promosso dall'Associazione Musicale Rossini, con il patrocinio della "Fondazione Tebaldi" di Sanmarino, l'opera italiana​ "Renata Tebaldi, una vita per il canto, con la soprano Angela Papale, accompagnata al pianoforte dal M° Fabio Marra.

Il concerto operistico è un doveroso omaggio celebrativo, a 100 anni dalla nascita, dedicato alla grande Renata Tebaldi, protagonista assoluta del Melodramma italiano.

Il recital ripercorre, in un lungo viaggio musicale e vocale le maggiori opere del suo vasto repertorio operistico e cameristico, da Donizetti a Verdi, da Puccini a Mascagni, Tosti, in un luminoso affresco della grande stagione dell'Opera italiana, identità culturale ed eccellenza artistica del nostro paese nel mondo nell'interpretazione della splendida voce e presenza scenica del soprano Angela Papale, accompagnata al pianoforte dal M° Fabio Marra.

"Voce d'Angelo" come fu definita da Arturo Toscanini, Renata Tebaldi (1922 - 2004) è stata, e rimane, una fra le più grandi e intense interpreti della storia dell'Opera.

Soprano lirico dalla spiccata vocazione drammatica, dotata di un timbro vocale corposo, ma al tempo stesso morbido e duttile, è stata in tutto il mondo l'indiscussa protagonista del periodo d'oro della grande stagione dell'Opera italiana riuscendo a raggiungere in tutte le sue straordinarie interpretazioni il massimo livello artistico: personalità forte e coinvolgente, Renata Tebaldi ha esplorato un vasto repertorio, da Verdi a Puccini sino a Mascagni e Tosti.

L'occasione dei 100 anni dalla nascita è dunque un momento atteso e particolare per celebrare il grande soprano italiano proprio attraverso l'esecuzione dei suoi "cavalli di battaglia" che l'hanno resa indimenticabile.